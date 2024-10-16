快訊／2天前燒光毒煙狂竄！高雄塑膠廠今午復燃　消防急灌救

▲高雄塑膠廠復燃 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市永安區保安路一家塑膠工廠14日上午發生火警，由於現場是鐵皮屋，同時燃燒塑膠粒造成濃煙密佈，消防局出動41車85人前往灌救，花了7小時才順利撲滅。不料，該處工廠今（16）日上午又傳出復燃，消防局再度出動8車17人搶救，所幸火勢撲滅，無人員受傷。

▲高雄永安一家塑膠工廠發生大火 。（圖／記者吳世龍翻攝）

永安區塑膠製品工廠前天發生火警，接獲報案後，消防局立即派遣消防車、重機具、無人機及消防機器人前往救災，共計出動41車85人前往。

現場為1樓高鐵皮建物塑膠製品工廠，燃燒塑膠粒子、棧板等火載量龐大，現場架設移動式砲塔及使用消防機器人協助執行周界防護。確保救災人員安全，並使用無人機空拍燃燒狀況進行搶救部署，在消防人員奮勇搶救下，火勢在7小時後撲滅。

▲永安塑膠工廠發生大火，黑煙直竄天際，居民紛紛提醒快關窗。（圖／記者吳世龍翻攝）

當時工廠全面燃燒，黑煙直竄天際，環保局到場進行環境監測，提醒位於下風處的湖內區、 岡山區等5個鄰近區域須留意異味影響，盡量減少外出。該廠也被查出是地下工廠堆置廢棄塑膠混合物，環保局依法開罰至少300萬元以上；另火警產生粒狀汙染物，違反空汙法，再裁處至少10萬元以上罰鍰。

不過，該處工廠今日上午11時41分再度復燃，初步了解，為業者重機具整理現場，造成後續溫度蓄積燃燒。消防局獲報再度出動8車17人前往搶救，12時19分火勢撲滅，所幸現場無人員受傷。