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高雄狼師畢旅想闖女學生浴室「午休躺旁邊」　竟升官教育局校安室

▲桃園市蕭姓退休警察今年4月間到桃園警分局中路派出所詢問事情，卻以手機拍攝女警，女警告知「不要碰我喔」，蕭男竟突然伸手觸碰女警胸部性騷擾得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄驚爆「性騷累犯」狼師，累積8案依性平法調查。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市某所國中老師遭爆是「性騷累犯」，曾在畢旅時試圖開女學生的浴室門，追求女學生要求交往等，累計有8案依性平法進入調查。但高雄市教師職業工會揭露，該名狼師最後竟只被記過，甚至還「升官」被借調到教育局校安室，怒批教育局到底要包庇狼師到什麼時候？對此，高雄市教育局也做出回應說明。

高雄市教師職業工會踢爆，該名狼師的諸多淫行被指證歷歷，「畢業旅行時進入女學生房間，明知學生在洗澡還試圖開浴室門」、「午休時躺在女學生旁邊」、「趁女學生回學校拿成績單時觸摸她的手」、「多年前，女學生國中畢業後還繼續跟蹤騷擾、要求交往，導致女學生壓力大到自傷」。

工會更怒控，狼師共有8案依性平法進入調查，最後竟然只得到2支小過處分，仍然繼續隱身校園，更讓人跌破眼鏡的是，為了讓狼師「避風頭」，教育局還將他借調至校安室！「被校安通報的狼師」竟借調至校安室，根本就是「請鬼拿藥單」，讓人笑掉大牙。

▲▼高雄狼師。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市職業工會踢爆國中狼師。（圖／翻攝高雄市教師職業工會FB粉絲專頁）

工會不滿表示，如此性騷累犯竟被學校、教育局聯手護航，不但躲過「解聘」一劫，甚至還可以「升官」（上調到教育局），並藏身「情治單位」（校安室）。如此匪夷所思的鬧劇竟活生生在高雄市校園上演，實在令人大開眼界。

對此，高雄市教育局回應，學校調查程序均符合性別平等教育法規定，案件經重新調查後確認該教師性騷擾行為屬實，學校於113年8月26日決議加重懲處記二大過，且為避免該教師與學生有接觸機會，暫調教育局處理非學生相關事務，教育局會持續嚴加注意該教師之行為，若有新事證，最重可解聘。

學校接獲通報後，立即啟動性別平等教育委員會，並邀請外部專家組成調查小組進行調查。學校性平會初步調查結果認定教師涉嫌性騷擾，但經教師評審委員會外聘專家學者指出，該調查報告有理由不完備之處，故請性平會再予釐清。

經性平會深入檢視後，除該師陳述意見時提及有應迴避而未迴避人員外，尚有應調查之證據而未調查、有證據取捨瑕疵而影響事實認定、其他足以影響事實認定等4項重大瑕疵，因此決議重新調查。

該重新調查小組成員共3位，包含1位府級委員、1位律師及1位專家，調查結果再次確認教師性騷擾行為屬實。考量教師為累犯且缺乏性平意識，嚴重影響學生身心發展，校方依法予以加重懲處。

為避免該教師與學生接觸，才暫調教育局，目前從事工程安全及防災等一般行政庶務工作。教育局強調，絕對不容忍校園性別事件發生。

針對此案，教育局已函詢教育部，並確認學校重新調查的程序符合相關規定。教育局將持續關注事件後續發展，並督促學校加強性別平等教育，營造安全友善的學習環境。

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