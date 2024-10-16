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快訊／「明日之星」律師淪詐團軍師　羈押期將屆獲210萬交保

▲▼陳逸軒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌當詐團軍師的陳逸軒經2個月羈押，法院裁定210萬元交保。（圖／翻攝自陳逸軒IG）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢、警偵辦一起詐騙集團洗錢案時，意外發現高雄市律師公會前副秘書長陳逸軒，涉嫌洩密、協助詐團運作、聯繫，幾乎已成該詐騙集團的軍師，檢方今年8月將陳逸軒約談到案，偵訊後依組織犯罪、詐欺等罪向法院聲請羈押禁見獲准，陳的羈押期即將屆滿，高雄地院今（16）日召開延押庭，裁定以210萬交保。

雄檢和警方是在日前偵辦電信詐騙案時，意外發現詐團成員與陳逸軒有密切聯繫，且陳涉入程度頗深，參與詐團的運作還居中聯繫，因此將陳逸軒約談到案，由於陳身分敏感，專案人員對於案情三緘其口，不願多談。

據了解，陳逸軒擔任律師僅6、7年，去年底才出任高雄市律師公會副秘書長，其父親曾任法官，也是高雄市知名的老牌律師，父子目前在同一律師事務所，陳逸軒算是高雄市新生代律師中亮眼的明日之星，他的IG上也有他曬勞力士、賓士名車的炫富相片，沒想到這次竟然因涉案而且遭收押，令法界頗感意外。

台北地檢署日前偵辦以鄭鴻威為首的16名律師，涉嫌擔任詐團軍師，洩漏偵查秘密給詐團成員，還教導他們趨吉避凶，檢方偵辦後將16名律師依法起訴，據了解，陳逸軒應該也是扮演類似的角色。

陳逸軒在今年8月份遭羈押後，羈押期即將屆滿，高雄地院今日召開延押庭，法官審酌陳逸軒經訊問後，已坦承犯罪事實，考量羈押迄今已近2月，偵查機關已查扣重要贓證物，相關通訊軟體對話紀錄亦進行數位蒐證並擷圖存證，對於人證及物證均有相當之鞏固，因此裁定以210萬元交保，並限制住居於住所，及限制出境、出海。

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