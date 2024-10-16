林右昌稱罷免非民主常態　凌濤酸：在你操盤下只會兵敗如山倒

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案失敗，綠營仍出現繼續發起「大罷免」聲浪，盼藉此重回國會多數，不過，民進黨秘書長林右昌今（16日）卻表示，罷免不是民主政治常態，不要談要透過罷免，增加國會席次，「這角度並不是很健康」。國民黨智庫副執行長凌濤對此分析，林右昌之所以縮了，是因為他深知，若總統賴清德決心發起全台各地立委罷免，在他當秘書長的操盤下，只會兵敗如山倒，沒辦法達成交付的任務。

林右昌接受專訪時指出，罷免不是民主政治常態，比大選還困難，可能不要去談要透過罷免來增加國會席次，這角度並不是很健康；他也說，民進黨從來沒發動過罷免，反而是國民黨發動過罷免黃捷和陳柏惟，罷免不是常態也不是選戰，用這樣扳回席次，要非常慎重。

針對林右昌的言論，凌濤反酸，「林右昌吃人血饅頭，還輸不起」，更批林右昌牽拖在野黨，賴清德管不管？民進黨介入高雄、基隆的罷免，但林右昌聲稱民進黨從來沒有發起罷免，又以接班提及不會回鍋基隆、新北不敢說不要，而當過內政部長的人，選舉時不帶身分證，以上3件事可證明林沒有肩膀、不敢承擔、政治素養極低的政治人物。而踩踏基隆民主、市民權利與操作風災的前市長，是吃人血饅頭，品格也被打問號。

凌濤說，基隆一役阻斷賴清德的大罷免盤算，才想起罷免非常態、罷免不健康。其實勝敗乃兵家常事，罷樑行動失敗，勇於坦承不可恥，可恥的是從頭到尾「失敗的政黨介入」還力求表面切割，「臭罷免團體非常態、不健康」。賴清德面臨第一次重大的挫敗，應該對林右昌操盤表達看法，而不是放任自己的秘書長，不服輸、還在牽拖在野黨。