朱立倫為臧幼俠赴統戰活動抱屈　國民黨：所有退將都愛中華民國

▲臧幼俠（右）日前參加統戰活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國軍退役少將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠赴香港參加統戰活動，起立聆聽中國國歌遭到國防部停俸處分。國民黨主席朱立倫昨天說，相信他忠於中華民國，引發綠委砲轟，參加統戰活動是效忠國家？請問是效忠哪個國家？國民黨文傳會主委李彥秀今（16日）表示，相信所有的退將對於這塊土地的熱愛，以及過去對中華民國的付出。

臧幼俠赴香港參加統戰活動，國防部在啟動調查，依具體事實，邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，召開審查會進行審認後依法裁處，昨天公布懲處，裁罰5年停領75％的月退俸及追繳註銷部分獎勛章。對此，臧幼俠發出聲明喊冤並將提起救濟，黨主席朱立倫也表態力挺，相信臧是忠於中華民國。

針對朱立倫相信力挺臧幼俠，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，非常清楚臧幼俠參加統戰活動，基本上是要統一中國、打壓台灣，反問這是效忠國家嗎？請問是效忠哪個國家？請朱立倫好好思考這個問題。

李彥秀今日受訪時也對此回應，國民黨支持臧幼俠對於事實的釐清，並希望臧幼俠能盡速提出事實，也尊重臧捍衛自己的權益，也同時相信所有的退將對於這塊土地的熱愛，以及過去對中華民國的付出。