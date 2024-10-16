傳已鎖定「罷免20位綠委」　國民黨斥：沒聽說

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案失敗告終，民進黨旋即嗆聲將啟動大罷免潮以取得國會多數，國民黨也不甘示弱揚言互罷，傳出黨內更流傳一份罷免20位綠委的名單。國民黨文傳會主委李彥秀今（16日）受訪駁斥，到目前為止，自己並沒有聽說過黨內有罷免名單，但民進黨如果繼續在背後操作罷免，當然會有很多民意出來，只要民進黨操作惡罷過久，就會被民意反噬。

李彥秀說，罷免是人民的權利，對於任何惡意操作罷免與社會對立都不需要，但當民意站在第一線要捍衛重要民生法案或一些該刪除的預算時，民意在哪裡，國民黨的監督力道就會在哪裡。

有關民進黨立委許智傑今日點名包括李彥秀在內的幾位國民黨立委，有可能會是未來被罷免的對象，李彥秀笑說，從許智傑的談話，可以證明民進黨在赤裸裸的介入罷免，民進黨完全是兩面操作手法，民進黨秘書長林右昌今天受訪時才說罷免不是民主常態，但另外一隻手卻又凸顯出真正在介入罷免操作的就是民進黨。

被問罷樑失敗後是否會衝擊林右昌的政治生命？李彥秀則說，林右昌為了自己的私心，想要參選新北市長，操作這次的基隆市罷免案，外界都看得很清楚，林右昌必須為自己在背後操作罷免案負起最大的責任。

林右昌宣稱國民黨主席朱立倫這次下令全黨挺謝國樑，不是為了「固樑」而是「固朱」，目標是鞏固明年的國民黨主席改選，李彥秀強調，國民黨上下團結一致，因應這次民進黨的惡意罷免，天經地義，大家反而是看到林右昌操作罷樑，是為了顧自己的政治前途。