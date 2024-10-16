飄仙氣爆紅！嘉義好市多「正妹店員出車禍」　網：撞下去就有電話

▲正妹店員出車禍。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）日前有一名正妹女店員因為外貌出眾，在社群網站上引發討論，連IG都被網友神出，不過，有網友直擊正妹店員疑似出車禍，並貼出現場照片，有兩名女子站在馬路上交談，其中一名女子疑似就是好市多正妹店員，不禁笑喊「如何取得聯絡方式，撞下去就有」。

有網友在Threads發文，在嘉義市保健街和義教路發生了一起車禍，一輛綠色轎車與其他車輛發生了碰撞。兩名女子下車處理事故，其中一名疑似是好市多正妹女店員，正在忙著用手機聯繫，「我朋友的店外面車禍，說好像是嘉義好市多最正員工，人沒事就好，如何取得聯絡方式，撞下去就有」。

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貼文曝光，有網友認出並留言「這是他的車沒錯」。當地人也留言，「這邊交通真的超級亂，一堆車亂停」。

根據《三立新聞網》報導，經詢問後，發生車禍的女子確實是好市多正妹店員。嘉義市政府警察局第二分局也證實該起車禍，車禍發生的地點離嘉義好市多僅有400公尺的距離，大約需要2分鐘的車程，蔡女（28歲）在左轉保健街時與吳姓駕駛發生了碰撞，詳細肇事原因仍在調查中。