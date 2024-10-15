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好市多巧克力驚藏「巨肥白蟲」！他拆包裝見2孔洞嚇傻：還在蠕動

▲有網友購買好市多巧克力，驚見不明白蟲蠕動。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO好市多商品消費心得分享區）

▲有網友購買好市多巧克力，驚見不明白蟲蠕動。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO好市多商品消費心得分享區，下同）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購。不過，有會員指控，他購買了一款堅果巧克力，不料一吃竟驚覺巧克力裡「有蟲蠕動」，嚇得他趕緊將畫面拍下並PO上網。超噁畫面一出，隨即引發熱議。

一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」PO出照片，只見一顆已拆開包裝的巧克力上，底部出現兩個小孔洞，而在孔洞之中竟疑似藏有巨大白蟲，一般人若不仔細查看恐怕早已吞下肚。對此，原PO也驚恐表示「好市多買的巧克力裡面居然有蟲蠕動，嚇死我了」。

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▲有網友購買好市多巧克力，驚見不明白蟲蠕動。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO好市多商品消費心得分享區）

貼文一出，不少網友紛紛表示「巧克力好像容易有蟲…於是後來我再也不吃巧克力了」、「不會吧，我也買了一包」、「榛果小蜂的幼蟲」、「好可怕... 之前金莎是不是也出現過？」、「加了蛋白質的巧克力」、「好吃的秘訣在這」、「好市多品質不如往前了」。

不過，也有網友質疑，「你這是買多久了呀？包裝袋很舊了耶，覺得順便放一下購買憑證比較有公信力」、「吃到剩那麼少才吃到蟲？還是保存不當加上吃很久？」、「你這包感覺已經買很久了耶」、「買很久了吧？巧克力包裝紙都被白蟻咬破，跑進去了」。

事實上，巧克力有蟲時有所聞，過去就曾有專家解釋，這是因為製作巧克力時，必須讓可可果在露天環境中自然發酵，發酵過程總會吸引很多蟲子，可能也就因此受困在裡面、被製成商品，美國食藥監管局更明定，每100克的巧克力裡含有的蟲子，若不超過60隻，即是符合衛生條件。不過專家也建議，若民眾擔心吃到蟲子，食用前還是先稍微檢查，才不會意外享用到「蛋白質大餐」。

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