網怨「好市多巧克力藏白蟲」　業者提醒：留意存放、儘速食用

▲好市多表示，巧克力須注意存放環境，若拆封建議儘早食用完畢。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

網友日前在臉書抱怨，在好市多（Costco）買來的巧克力竟藏有白蟲蠕動，PO文一出也引發話題，不過有其他網友表示「看包裝感覺買很久了吧？」台灣好市多今（16日）也對此回應，巧克力本身原料屬植物性，建議注意存放環境，如拆開應儘快食用，若對商品有任何疑慮，也歡迎到賣場或聯繫客服中心，將竭誠提供會員協助。

好市多表示，「巧克力本身原料屬植物性，產品對保存環境與溫度會有相應需求，因此建議會員注意存放環境，如有拆開請儘快食用，若會員對商品有任何疑慮，我們誠摯歡迎會員蒞臨賣場或致電客服中心，我們將竭誠提供會員協助。」

▲有網友購買好市多巧克力，驚見白蟲蠕動。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO好市多商品消費心得分享區）



有關好市多巧克力驚見白蟲事件，網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」PO出照片，其中一顆已拆開包裝的巧克力上，底部出現兩個小孔洞，而孔洞中疑似藏有白蟲，讓原PO也驚恐表示，「好市多買的巧克力裡面居然有蟲蠕動，嚇死我了」。

許多網友看了紛紛表示，「巧克力好像容易有蟲」，還有其他網友質疑，「你這是買多久了呀？包裝袋很舊了耶，覺得順便放一下購買憑證比較有公信力」、「吃到剩那麼少才吃到蟲？還是保存不當加上吃很久？」、「你這包感覺已經買很久了耶」、「買很久了吧？巧克力包裝紙都被白蟻咬破，跑進去了」。