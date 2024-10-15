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世新大學慶祝68週年！超過500名校友師生漫遊仙跡岩

圖一：世新大學師生熱情參與68校慶登山健走活動。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學師生熱情參與68校慶登山健走活動。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學校友師生今（10/15）日歡度68週年校慶！校方特別舉辦「翠谷68 漫遊仙跡」活動，響應全國登山日理念，結合環繞校園的在地特色「仙跡岩登山步道」，一共號召超過500名校友師生共襄盛舉，一起走出戶外、親近大自然，帶動健康意識的提升，也增進校友與師生情誼。

圖二：世新大學校園被仙跡岩登山步道環繞。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學校園被仙跡岩登山步道環繞。

世新大學校長陳清河在活動中，分享了他對未來的三個心願，首先期待現場的校友、老師與同學，在70週年校慶時，能呼朋引伴再次重返母校，共同慶祝。接著他強調今年的「爬山活動」是促進彼此合作的良機，呼籲參與者相互扶持，走完整個行程。在返回終點時，一同享受別開生面的星光之夜晚會，希望大家在享受活動的同時，也能兼顧身心的平衡。

圖三：世新大學全國校友熱情響應68校慶登山健走活動。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學全國校友熱情響應68校慶登山健走活動。

世新大學校友會總會理事長陳錦祥也代表校友們致詞，他回憶起在校園的美好時光，以及世新人的共享記憶「仙跡岩」，都讓他深切感受到校園活動的珍貴。隨著時間的推移，許多校友重新回顧昔日的青春歲月，這份情感在今天的相聚中被再次喚醒。他祝福母校生日快樂，期待世新大學在未來能更上一層樓，校運將會邁向更美好的未來。

圖四：世新大學歡度68週年校慶。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學歡度68週年校慶。

世新大學原住民族學生資源中心、原住民族文化傳播暨發展中心的師生與親友也為校慶，邀請到世新原民社團拿珊瑪谷社呈現魯凱族古謠，以及花蓮撒奇萊雅族羅法思祭團團長的綠領祭師汝苡．菈菈，為世新大學68週年校慶、師生進行祈福祝禱儀式。晚會也準備了部落傳統碳烤山豬等美食佳餚，提供現場師生與校友享用，並由多元的學生社團帶來精彩表演，以及限量好禮等節目，讓世新大家庭的每個人都留下難忘的校慶記憶。

圖五：世新大學「翠谷68 漫遊仙跡」校慶活動眾人響應。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學「翠谷68 漫遊仙跡」校慶活動眾人響應。

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