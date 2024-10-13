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世新校友敲響廣播金鐘　節目獎、主持人獎大放異彩

圖一：世新大學廣播電視電影學系校友劉馬利主持製作的「有緣千里・話音樂」榮獲第59屆廣播金鐘獎【藝術文化節目獎】。（三立電視畫面提供）

▲ 世新大學廣播電視電影學系校友劉馬利主持製作的「有緣千里・話音樂」榮獲第59屆廣播金鐘獎【藝術文化節目獎】。（三立電視畫面提供）

生活中心／台北報導

第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮12日晚間於臺北流行音樂中心盛大舉行，世新大學有眾多校友入圍，跨越不同世代的校友陸續敲響廣播金鐘，一共抱走5項大獎，堪稱學界金獎大贏家！值得一提的是，世新大學在校學生也以各種專業身分參與其中，有世新大學學生會創辦的「世青傳媒」團隊至現場採訪，世新大學親善大使「翠谷薪傳人」也擔任禮賓人員，展現職場即戰力。

今年雙料入圍的世新大學廣播電視電影學系校友劉馬利，憑藉主持製作臺北廣播電台節目「有緣千里・話音樂」，榮獲【藝術文化節目獎】。節目在2023年述說了52位音樂使者的福爾摩沙故事，2024年更是撫今追昔，以不同的主題，介紹每一個時期的重大音樂事件與關鍵人物。評審指出，節目不僅深入探索音樂家的生命歷程與貢獻，更巧妙地將東西方音樂文化進行對比，呈現具有國際高度的音樂視野，從音樂選播到腳本撰寫，皆可見其用心。

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圖二：世新大學圖文傳播學系校友謝國玄與夥伴主持製作的「原客・好滋味」榮獲第59屆廣播金鐘獎【教育文化節目主持人獎】。（三立電視畫面提供）

▲ 世新大學圖文傳播學系校友謝國玄與夥伴主持製作的「原客・好滋味」榮獲第59屆廣播金鐘獎【教育文化節目主持人獎】。（三立電視畫面提供）

聚焦族群合作的Alian 原住民族廣播電台節目「原客・好滋味」，榮獲【教育文化節目主持人獎】，主持人之一的謝國玄為世新大學圖文傳播學系校友，他與夥伴以「植物」為主軸，踏上一千多公里的和解之路，尋求原客文化的共通點及共鳴點，彰顯族群的友好共榮。評審認為兩位主持人活潑、默契十足，用非常有故事性的主持方法引人入勝，一問一答之間帶出豐富典故，同時妙語如珠，讓人聽了非常愉快。

圖三：世新大學新聞學系校友黃士玶與夥伴企劃製作的「出發吧！鱻魚練習生」榮獲第59屆廣播金鐘獎【兒童節目獎】。（三立電視畫面提供）

▲ 世新大學新聞學系校友黃士玶與夥伴企劃製作的「出發吧！鱻魚練習生」榮獲第59屆廣播金鐘獎【兒童節目獎】。（三立電視畫面提供）

警察廣播電臺節目「出發吧！鱻魚練習生」今年風光入圍3項，最終抱回【兒童節目獎】，由世新大學新聞學系校友黃士玶與夥伴企劃製作，團隊指出，臺灣除了海產豐富，每條魚的背後更富含屬於在地的食魚文化，他們期待能養成聽眾「吃其然，也知其所以然」的觀念，建立有意識的消費態度後，再從消費端影響產業，讓臺灣的漁業能夠永續的發展。評審指出，有別於一般廣播節目，透過「水產練習生」學習修練各種海洋新知，透過每一集用心實地採訪在地職人、練習生親臨學習中，成功讓觀眾身歷其境，深入認識臺灣魚類的秘密。

圖四：世新大學廣播電視電影學系校友黃柏諺與夥伴主持製作的「Hashtag123」榮獲第59屆廣播金鐘獎【兒童節目主持人獎】。（三立電視畫面提供）

▲ 世新大學廣播電視電影學系校友黃柏諺與夥伴主持製作的「Hashtag123」榮獲第59屆廣播金鐘獎【兒童節目主持人獎】。（三立電視畫面提供）

多次敲響廣播金鐘的世新廣電系年輕校友黃柏諺，今年與夥伴主持製作的教育廣播電臺節目「Hashtag123」榮獲【兒童節目主持人獎】。他們對於能與小朋友在節目裡透過原創故事、互動對話，一步步認識情緒、表達情緒、抒發情緒，感到非常可貴，也謝謝孩子的信任與分享，能持續做節目給兒童聽眾，對他們來說「是世界上最幸福的事了！」評審表示，兩位主持人配合的天衣無縫，柏諺哥哥適時給予反應和補充說明，成功將談話空白填補豐富又不會過滿！

圖五：世新大學廣播電視電影學系校友黃薰葳主持製作的「青春幫幫忙」榮獲第59屆廣播金鐘獎【少年節目獎】。（三立電視畫面提供）

▲ 世新大學廣播電視電影學系校友黃薰葳主持製作的「青春幫幫忙」榮獲第59屆廣播金鐘獎【少年節目獎】。（三立電視畫面提供）

同屬年輕世代的世新廣電系校友黃薰葳，主持製作的正聲廣播電台節目「青春幫幫忙」則抱走【少年節目獎】。節目從青少年視角看臺灣發生的各種社會議題，對於有幸記錄參與少年行動，她深深感受到少年的勇敢不屈，坦然面對失敗、繼續學習、再出發的精神，也立下繼續為聽眾編織熱血少年的成長故事目標。評審指出，節目深入校園，並訪談實際參與計畫的青年人，成功創造聽眾朋友們對於社會的參與興趣、意願，並鼓勵青少年實踐、探索自我、創造更多的可能。

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