　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學學生稱霸全球華文永續報導獎　8獎肯定作品關懷社會

圖一：世新廣電系學生榮獲第8屆全球華文永續報導獎學生組音頻類首獎，並由評審之一的資深廣播人、世新大學傑出校友田麗雲（中）頒發。（翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）。

▲ 世新廣電系學生榮獲第8屆全球華文永續報導獎學生組音頻類首獎，並由評審之一的資深廣播人、世新大學傑出校友田麗雲（中）頒發。（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）。

生活中心／台北報導

鼓勵全球大學生以「建設性新聞學」製作優良華文報導的全球華文永續報導獎，今年邁入第8屆，昨（6）日舉行頒獎典禮，其中的學生組又是由世新大學學生「霸榜」，不僅在兩大類別榮獲首獎，一共在三大類別各抱走獎項2座，加上2座人氣獎，最終以8座獎項傲視各校，成為奪獎大贏家！

世新大學今年不僅有大學部學生參賽，也有碩士班學生自入圍者中脫穎而出。特別的是，大學就讀世新大學英語暨傳播應用學系的世新新聞系碩士班學生邱鈺庭，運用AIGC作為融媒體類報導呈現素材，以作品「缺工時代下的悲歌 做工的人與生死的距離」獲得學生組融媒體類社會價值獎，評審表示，作品選題有趣且具有挑戰性，同時結合生成式AI內容，從亂象、情境、正反論述，使觀眾能夠全面理解這一議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖三：世新新聞系碩士班學生邱鈺庭運用AIGC作為融媒體類報導呈現素材，專業獲評審肯定獲頒社會價值獎。（翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）

▲ 世新新聞系碩士班學生邱鈺庭運用AIGC作為融媒體類報導呈現素材，專業獲評審肯定獲頒社會價值獎（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）

融媒體類的首獎也由世新新聞系碩士班學生蔡汶珊「農村女力崛起 從田間到領導崗位的卓越成就」獲獎，評審指出，作品結合女性與農業的選題角度，精準且饒富意義，視覺設計也很有風格，文字、影像的融合度佳，插圖逐格的巧思富有創意。蔡汶珊因在國外交換學生行程未能出席，由同學邱鈺庭代領，兩人都感謝感謝指導老師陳秀鳳和江信昱的支持，與受訪者的信任和分享，她們才有機會站上頒獎台。

圖二：第8屆全球華文永續報導獎新增音頻類「修復性敘事特別獎」，學生組由世新廣電系學生喜獲殊榮。（翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）。

▲ 第8屆全球華文永續報導獎新增音頻類「修復性敘事特別獎」，學生組由世新廣電系學生喜獲殊榮。（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）。

音頻類首獎作品「雙語行不行」，由世新大學廣電系學生楊典芸、徐蔚慈、張凱棻、洪儀蓁獲獎，作品從雙語學科教師的經驗切入，指出政策缺失、教學現場出現的問題、並帶出思考，對於不夠完整的政策敢於挑戰，在製作精神上展現新聞火花。在今年新增的音頻類「修復性敘事特別獎」，也由世新廣電系學生黃姰迦、陳佳苑、王佩敏、陳心怡、林芷杏的作品「何以為家？」獲獎，評審認為，原住民的「居住正義」是一個複雜且少見的報導題材，本作品巧妙地聚焦於兩個部落的狀況，為聽眾提供有益的對照。成功藉由報導創傷後的恢復過程，促進社會培養同理心和希望。

影片類（短）優等作品「攤販助貧送終　雲林夜市裡的星星之火」，由世新新聞系學生薛淳尹和圖傳系學生黃翊綺製作，聚焦於雲林的一個名為夜市慈愛會的組織，該組織由一群有愛心的夜市攤販組成，致力於幫助無力負擔喪葬費的人辦葬禮。評審對作品給予高度評價，稱讚其獨特的選題和動人的情感呈現，成功喚起了對社會中默默行善者的關注，展現了夜市攤販的善意與愛心，為社會帶來一片溫暖的光輝。而聚焦於花東地區偏鄉教育問題的作品「翻轉偏鄉迷思 花東孩子的夢想基地」榮獲影片類（短）社會價值獎，由世新新聞系楊柔和陳儒逸製作，介紹了抱抱熊學堂及其創辦人和老師們的努力，提供免費課後輔導和晚餐，致力於打破「階級複製」和「隔代教養」的困境，讓學堂成為孩子們的夢想基地和成長陪伴者。

圖四：世新新聞系學生與圖傳系學生合作作品獲得影片類（短）優等。（翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）

▲ 世新新聞系學生與圖傳系學生合作作品獲得影片類（短）優等。（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）

連續8年參與全球華文永續報導獎的世新大學校長陳清河分享，世新學生在校期間表現出色，進入業界也英才卓越，專業組的得獎人不乏世新校友，還有世新校友與老師受邀擔任專業組與學生組評審，令人感佩。致詞時他也特別感謝有機會與TVBS信望愛永續基金會、聯合報永續辦公室一起推動，至今年計有來自於台灣、馬來西亞、香港的62家媒體與機構、44所學校投稿參加，共有732件作品參賽，在影響力持續擴大的同時，他也期許獎項能夠永續與傳承，繼續將學界與業界連結起來，投入製作愛護地球、愛護環境的報導，把善待社會的初衷發揚光大。

※世新大學學生榮獲第8屆全球華文永續報導獎學生組名單：
【影片類（短）】
 優等，「攤販助貧送終　雲林夜市裡的星星之火」，薛淳尹、黃翊綺
 社會價值獎，「翻轉偏鄉迷思　花東孩子的夢想基地」，楊柔、陳儒逸
 人氣獎，「熱血醫師扎根都蘭　用心走進台東原鄉」，吳雅莉、焦仲
【融媒體類】
 首獎，「農村女力崛起　從田間到領導崗位的卓越成就」，蔡汶珊
 社會價值獎，「缺工時代下的悲歌　做工的人與生死的距離」，邱鈺庭
【音頻類】
 首獎，「雙語行不行」，楊典芸、徐蔚慈、張凱棻、洪儀蓁
 修復性敘事特別獎，「何以為家？」，黃姰迦、陳佳苑、王佩敏、陳心怡、林芷杏
 人氣獎，「何以為家？」，黃姰迦、陳佳苑、王佩敏、陳心怡、林芷杏

圖五：世新大學學生在第8屆全球華文永續報導獎共獲得8座獎項，成為學生組大贏家。（TVBS信望愛永續基金會提供）

▲ 世新大學學生在第8屆全球華文永續報導獎共獲得8座獎項，成為學生組大贏家。（圖／TVBS信望愛永續基金會提供）

ET快訊
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫
獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了
被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18:16東部海域規模3.7地震　最大震度2級

男闖檳榔攤！辣妹西施「單手抄鋁棒逼退」　網驚呼：1秒切戰鬥模式

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

準備發財！「4星座」10月大翻身　橫財飛來躲都躲不掉

雨彈炸北東「連2天發紅」！國慶日放晴　周末水氣增雨變多

桃園YouBike增站卻不增車！「有站無車」問題惡化　交通局回應了

面試官狂問「1類問題」肯加班給6萬！一票搖頭：真的不敢去

世新大學學生稱霸全球華文永續報導獎　8獎肯定作品關懷社會

「待用餐大姐」不拿餐了！超暖店家一問驚喜：祝重回穩定生活

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

快訊／18:16東部海域規模3.7地震　最大震度2級

男闖檳榔攤！辣妹西施「單手抄鋁棒逼退」　網驚呼：1秒切戰鬥模式

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

準備發財！「4星座」10月大翻身　橫財飛來躲都躲不掉

雨彈炸北東「連2天發紅」！國慶日放晴　周末水氣增雨變多

桃園YouBike增站卻不增車！「有站無車」問題惡化　交通局回應了

面試官狂問「1類問題」肯加班給6萬！一票搖頭：真的不敢去

世新大學學生稱霸全球華文永續報導獎　8獎肯定作品關懷社會

「待用餐大姐」不拿餐了！超暖店家一問驚喜：祝重回穩定生活

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

新光金股臨會前業績開獎！　前9月EPS達1.24元

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

快訊／北北基大雨特報　下到明天

「情侶都去哪愛愛？」過來人曝刺激地點

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

排4小時買盒玩　店家突報警「拉鐵門」暫停營業

今變天轉涼「下最大」地區曝　可能又有颱風

大麥克漢堡一改動　鄉民讚：史詩級德政

要變天了「3地雨最大」　北台灣最涼時刻出爐

叫車新莊→信義4585元　Uber：假的

國慶飆唱3首！他看完服了「江蕙她講了1句話很重要」

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

肛門塞13cm飲料罐卡住　男3天無法排便就診

「菇類要洗嗎」引論戰　農糧署釋疑：多數不用「只有2種例外」

更多熱門

相關新聞

世新《戲戲品味》海選啟動　學生才藝競技大秀表演潛力

世新《戲戲品味》海選啟動　學生才藝競技大秀表演潛力

強烈風雨也無法澆熄的表演能量！世新大學產學合作戲劇才藝選秀PK節目《戲戲品味》，今（4）日在LVS智能攝製基地舉行公開海選，整日上、下午場，有超過百名學生報名參加，一展多方才藝，努力爭取演出機會。資深節目製作人張德偉邀請資深金獎導演王時政、孫家琪、范健祐與製作人唐台齡等人擔任海選評審，不僅執導、製作之電影、紀錄片及電視節目榮獲過金馬獎、金鐘獎的肯定，並以其資歷為《戲戲品味》尋找未來新星，助力世新學生站上圓夢舞台。

AI科技創新智能啟程　世新資管碩班培育跨域資訊人才

AI科技創新智能啟程　世新資管碩班培育跨域資訊人才

海巡署與世新首次合作　廉政微電影《不悔-保密篇》開拍

海巡署與世新首次合作　廉政微電影《不悔-保密篇》開拍

科幻影集使用世新智能棚拍攝　導演、男神演員：世新學生很幸福

科幻影集使用世新智能棚拍攝　導演、男神演員：世新學生很幸福

世新提升校園環境　為學生新建教學實習展演與友善空間

世新提升校園環境　為學生新建教學實習展演與友善空間

關鍵字：

世新大學第8屆全球華文永續報導獎世新廣電系田麗雲邱鈺庭

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面