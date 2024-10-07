世新大學學生稱霸全球華文永續報導獎　8獎肯定作品關懷社會

▲ 世新廣電系學生榮獲第8屆全球華文永續報導獎學生組音頻類首獎，並由評審之一的資深廣播人、世新大學傑出校友田麗雲（中）頒發。（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）。

生活中心／台北報導

鼓勵全球大學生以「建設性新聞學」製作優良華文報導的全球華文永續報導獎，今年邁入第8屆，昨（6）日舉行頒獎典禮，其中的學生組又是由世新大學學生「霸榜」，不僅在兩大類別榮獲首獎，一共在三大類別各抱走獎項2座，加上2座人氣獎，最終以8座獎項傲視各校，成為奪獎大贏家！

世新大學今年不僅有大學部學生參賽，也有碩士班學生自入圍者中脫穎而出。特別的是，大學就讀世新大學英語暨傳播應用學系的世新新聞系碩士班學生邱鈺庭，運用AIGC作為融媒體類報導呈現素材，以作品「缺工時代下的悲歌 做工的人與生死的距離」獲得學生組融媒體類社會價值獎，評審表示，作品選題有趣且具有挑戰性，同時結合生成式AI內容，從亂象、情境、正反論述，使觀眾能夠全面理解這一議題。

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▲ 世新新聞系碩士班學生邱鈺庭運用AIGC作為融媒體類報導呈現素材，專業獲評審肯定獲頒社會價值獎（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）

融媒體類的首獎也由世新新聞系碩士班學生蔡汶珊「農村女力崛起 從田間到領導崗位的卓越成就」獲獎，評審指出，作品結合女性與農業的選題角度，精準且饒富意義，視覺設計也很有風格，文字、影像的融合度佳，插圖逐格的巧思富有創意。蔡汶珊因在國外交換學生行程未能出席，由同學邱鈺庭代領，兩人都感謝感謝指導老師陳秀鳳和江信昱的支持，與受訪者的信任和分享，她們才有機會站上頒獎台。

▲ 第8屆全球華文永續報導獎新增音頻類「修復性敘事特別獎」，學生組由世新廣電系學生喜獲殊榮。（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）。

音頻類首獎作品「雙語行不行」，由世新大學廣電系學生楊典芸、徐蔚慈、張凱棻、洪儀蓁獲獎，作品從雙語學科教師的經驗切入，指出政策缺失、教學現場出現的問題、並帶出思考，對於不夠完整的政策敢於挑戰，在製作精神上展現新聞火花。在今年新增的音頻類「修復性敘事特別獎」，也由世新廣電系學生黃姰迦、陳佳苑、王佩敏、陳心怡、林芷杏的作品「何以為家？」獲獎，評審認為，原住民的「居住正義」是一個複雜且少見的報導題材，本作品巧妙地聚焦於兩個部落的狀況，為聽眾提供有益的對照。成功藉由報導創傷後的恢復過程，促進社會培養同理心和希望。

影片類（短）優等作品「攤販助貧送終 雲林夜市裡的星星之火」，由世新新聞系學生薛淳尹和圖傳系學生黃翊綺製作，聚焦於雲林的一個名為夜市慈愛會的組織，該組織由一群有愛心的夜市攤販組成，致力於幫助無力負擔喪葬費的人辦葬禮。評審對作品給予高度評價，稱讚其獨特的選題和動人的情感呈現，成功喚起了對社會中默默行善者的關注，展現了夜市攤販的善意與愛心，為社會帶來一片溫暖的光輝。而聚焦於花東地區偏鄉教育問題的作品「翻轉偏鄉迷思 花東孩子的夢想基地」榮獲影片類（短）社會價值獎，由世新新聞系楊柔和陳儒逸製作，介紹了抱抱熊學堂及其創辦人和老師們的努力，提供免費課後輔導和晚餐，致力於打破「階級複製」和「隔代教養」的困境，讓學堂成為孩子們的夢想基地和成長陪伴者。

▲ 世新新聞系學生與圖傳系學生合作作品獲得影片類（短）優等。（圖／翻攝自「TVBS NEWS」YouTube頻道）

連續8年參與全球華文永續報導獎的世新大學校長陳清河分享，世新學生在校期間表現出色，進入業界也英才卓越，專業組的得獎人不乏世新校友，還有世新校友與老師受邀擔任專業組與學生組評審，令人感佩。致詞時他也特別感謝有機會與TVBS信望愛永續基金會、聯合報永續辦公室一起推動，至今年計有來自於台灣、馬來西亞、香港的62家媒體與機構、44所學校投稿參加，共有732件作品參賽，在影響力持續擴大的同時，他也期許獎項能夠永續與傳承，繼續將學界與業界連結起來，投入製作愛護地球、愛護環境的報導，把善待社會的初衷發揚光大。

※世新大學學生榮獲第8屆全球華文永續報導獎學生組名單：

【影片類（短）】

 優等，「攤販助貧送終 雲林夜市裡的星星之火」，薛淳尹、黃翊綺

 社會價值獎，「翻轉偏鄉迷思 花東孩子的夢想基地」，楊柔、陳儒逸

 人氣獎，「熱血醫師扎根都蘭 用心走進台東原鄉」，吳雅莉、焦仲

【融媒體類】

 首獎，「農村女力崛起 從田間到領導崗位的卓越成就」，蔡汶珊

 社會價值獎，「缺工時代下的悲歌 做工的人與生死的距離」，邱鈺庭

【音頻類】

 首獎，「雙語行不行」，楊典芸、徐蔚慈、張凱棻、洪儀蓁

 修復性敘事特別獎，「何以為家？」，黃姰迦、陳佳苑、王佩敏、陳心怡、林芷杏

 人氣獎，「何以為家？」，黃姰迦、陳佳苑、王佩敏、陳心怡、林芷杏

▲ 世新大學學生在第8屆全球華文永續報導獎共獲得8座獎項，成為學生組大贏家。（圖／TVBS信望愛永續基金會提供）