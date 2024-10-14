世新大學舉辦「AI的五哩路」研討會　促進產業、政府、學界對話

▲ 世新大學校長陳清河希望藉由跨領域合作，培養多元背景人才，推動教育與產業的進步。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學今（14）日舉辦「AI的五哩路：生成式AI跨域與專才」學術研討會，攜手在AI領域擁有卓越成就的中華電信，匯集來自產官學的學者專家，並由數位發展部部長黃彥男、世新大學校長陳清河、中華電信董事長簡志誠等重量級嘉賓致詞與演講。隨後舉辦的4場跨領域論壇，主題涵蓋AI在數據分析、數位轉型、內容生成以及法律治理中的前沿應用與推廣，聚焦討論生成式AI在不同領域中的應用趨勢與專才培育。

世新大學校長陳清河致詞時感謝中華電信的大力支援，強調合作對於推動教育與科技發展的重要性。他指出，近年來雲端技術與計算能力的提升，為AI的應用提供了良好的基礎，促使各領域結合，催生創新。陳清河希望藉由跨領域的合作，培養具多元背景的人才，並期待未來加強新聞傳播學院、管理學院、人文社會學院與法律學院的聯結，共同推動教育與產業的進步。

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▲ 中華電信董事長簡志誠表示，將專注於培育AI人才，協助企業與政府解決各項需求。

中華電信董事長簡志誠表示，將專注於培育AI人才，協助企業與政府解決各項需求。他強調人才培養需從三個方面著手：AI基礎能力、創新思維及跨領域協作。此外，中華電信也透過內部創新和產學合作，如臺大及世新大學，積極提升人才品質。簡志誠指出，中華電信將提供AI算力支援，並關注網路資訊安全，協助企業安全引入AI技術，以應對市場競爭和客戶需求。

黃彥男宣佈：數發部將規劃投資100億元，扶植國內的AI新創企業

數位發展部部長黃彥男指出，生成式AI正深刻影響人類歷史的程序，自17、18世紀工業革命以來，蒸汽機等技術逐漸取代了大量人力，提升了生產效率。如今，隨著人工智慧技術的快速發展，科技不僅能取代勞力，甚至開始取代腦力工作，這對未來產業轉型至關重要。他也提到，各國若無法把握AI技術帶來的機會，將面臨產業競爭中的劣勢。他呼籲大家正視AI技術導致的變革，並藉此推動產業升級，以確保國家在全球經濟中的競爭力。

▲ 數位發展部部長黃彥男專題演講時介紹加強投資AI新創方案。

數發部長黃彥男也在「AI的五哩路：生成式AI跨域與專才」學術研討會上，以政府對人工智慧（AI）產業發展的全力支援進行專題演講。他宣佈，數發部將推出加強投資AI新創方案，規劃新臺幣100億元的投資額度，致力於扶植國內的AI新創企業，力求在明年正式啟動並助力至少20家企業進入資本市場，創造新的兆元產業。

為協助中小企業在資金有限的情況下發展，數發部向國發基金尋求資金支援，同時也將針對生成式AI的快速進展進行風險管理與評估，以確保資料保護與個資安全。他期待透過人才、資源與技術的結合，形成漣漪擴散效應，讓AI成為臺灣的護國神山，推動各行各業的應用與創新。

▲ 世新大學舉辦「AI的五哩路：生成式AI跨域與專才」學術研討會。