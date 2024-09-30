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AI科技創新智能啟程　世新大學資管碩班培育跨域資訊人才

一：世新大學資管碩班帶領學生多元選修、跨域學習、數位加值、翻轉職涯。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學資管碩班帶領學生多元選修、跨域學習、數位加值、翻轉職涯。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

AI席捲全球產業，資通訊人才需求大增，擁有跨領域專業與AI即戰力，將成為企業轉型、創新突圍的關鍵人才，世新大學資訊管理學系碩士班以專業師資結合傳播特色，著重數據商務傳播與媒體科技應用，帶領學生勾選多元選修、跨域學習、數位加值、翻轉職涯等四大機會，成功晉升職場搶手人才。世新大學114學年度碩士班、碩專班現正招生中，10月9日起陸續受理報名，期望加值學生專業，迎戰快速變遷的數位科技與AI浪潮。

圖二：世新資管系開設多元專業實務課程，落實學術研究能力、職場競爭力提升等教育目標。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新資管系開設多元專業實務課程，落實學術研究能力、職場競爭力提升等教育目標。

擁有畢業出路選擇多元、薪資待遇優渥等職場條件的世新大學資訊管理學系，著重培養學生具備資訊相關的規劃與管理能力，藉由生成式AI應用、電腦程式語言及網路管理等課程的訓練，幫助資管人才在職場上順利成為資訊技術人員與行銷人員的溝通橋樑。世新大學資管系主任劉育津表示，不論是什麼專業領域學生，都很適合跨域升學，成為掌握產業新生態的致勝關鍵。

世新資管系課程涵蓋了「資訊」與「管理」兩大領域，強調理論與實務並重，重點科目包含程式設計、大數據資料探勘、智慧物聯網、資訊軟體開發、企業資訊應用、企業經營管理、數位及創新行銷、網路應用與資訊安全管理等相關課程，都是現今資訊產業非常熱門的領域，學習主要以實務技能和應用為主，可直接應用在實務工作中，畢業校友不論在職場上工作或繼續深造都有傑出表現。碩班招生名額亦包含半導體、AI、機械領域擴充名額，就業市場十分熱門。

圖三：世新資管系課程涵蓋「資訊」與「管理」兩大領域、理論與實務並重。（圖／世新大學提供）

▲ 世新資管系課程涵蓋「資訊」與「管理」兩大領域、理論與實務並重。

全面整合世新大學資管系陣容堅強的獨有資源與師資，以人工智慧暨數據分析之應用能力、智慧企業經營能力、雲端服務暨網路之應用管理能力等三大面向，開設多元專業實務課程，落實學術研究能力、職場競爭力提升等教育目標。世新大學以傳播特色教育聞名，在《Cheers》雜誌連續5年舉辦的「企業最愛碩士生調查」，以空前紀錄5度奪下私校第一，始終蟬聯企業最愛的寶座，為跨領域及本科學生的研究所升學首選！114學年度世新大學【碩士班甄試入學】網路報名自10月9日至28日，【碩士在職專班】網路報名自10月14日至11月29日，詳情請查閱招生簡章。

 114學年度世新大學【碩士班甄試入學】招生簡章：https://drive.google.com/file/d/1qhIW39MX5zVPdpKNTIlpC6QK8wDmivWa/view?usp=sharing
 114學年度世新大學【碩士在職專班】招生簡章：https://drive.google.com/file/d/1WQQ0BoGquXVJwvCnHCH7bJawtg9lsaCV/view?usp=sharing

圖四：世新資管碩班整合陣容堅強的獨有資源與師資，加值學生專業迎戰AI浪潮。（圖／世新大學提供）

▲ 世新資管碩班整合陣容堅強的獨有資源與師資，加值學生專業迎戰AI浪潮。

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