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世新大學《戲戲品味》海選啟動　學生才藝競技大秀表演潛力

圖一：《戲戲品味》產學合作節目海選吸引眾多才藝兼備的學生報名。（圖／世新大學提供）

▲ 《戲戲品味》產學合作節目海選吸引眾多才藝兼備的學生報名。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

強烈風雨也無法澆熄的表演能量！世新大學產學合作戲劇才藝選秀PK節目《戲戲品味》，今（4）日在LVS智能攝製基地舉行公開海選，整日上、下午場，有超過百名學生報名參加，一展多方才藝，努力爭取演出機會。資深節目製作人張德偉邀請資深金獎導演王時政、孫家琪、范健祐與製作人唐台齡等人擔任海選評審，不僅執導、製作之電影、紀錄片及電視節目榮獲過金馬獎、金鐘獎的肯定，並以其資歷為《戲戲品味》尋找未來新星，助力世新學生站上圓夢舞台。

圖二：世新學生參與《戲戲品味》產學合作節目海選，表現吸引評審拍攝記錄。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新學生參與《戲戲品味》產學合作節目海選，表現吸引評審拍攝記錄。

《戲戲品味》為一檔大型棚內綜藝節目，透過產學合作的方式，在校園大規模海選，讓有表演熱忱與天賦的世新學生進行戲劇才藝競技，海選後將選出24位選手，於世新大學的多機作業節目棚、LED環幕智能棚等各式專業攝影棚進行錄製，邀請到優秀藝人校友擔任評審與主持，前三名將獲得選秀獎金，冠軍30萬元、亞軍15萬元、季軍5萬元，總獎金高達50萬元，吸引許多才華洋溢的學生心動到場，個個躍躍欲試，準備一決高下！

圖三：《戲戲品味》產學合作節目在世新智能攝製基地舉行公開海選。（圖／世新大學提供）

▲ 《戲戲品味》產學合作節目在世新智能攝製基地舉行公開海選。

破百名來自世新的素人演員，在海選現場使出渾身解數，展現說學逗唱等多元才能，在評審與鏡頭面前呈現最好的自己。有人認真揣摩角色情境融入，也有人巧思設計以反差感凸顯自身，獲得海選評審指導即興題目現場演繹。資深節目製作人張德偉表示，在母校辦海選特別有意義，世新人才輩出，不少大一新生參加海選，光是在校生就擁有極大的表演能量，期待學弟妹們的後續表現，也希望可以藉這檔節目挖掘潛力新星。

世新大學建校68年以來，培育出眾多影視圈的台前幕後人才，此次與產業界優秀校友團隊合作打造戲劇才藝選秀PK節目，除了挖掘新星演員，也共同培育綜藝綜合節目專業人才。電視產業鏈跨足創作生產、發行行銷、播送平台等，所需人才類型相當複雜，《戲戲品味》製作拍攝的前中後期，也與世新廣電系師生合作，包括「綜藝節目企劃與寫作」、「影棚節目實作」、「表演」等課程，都會進行觀摩與實際操作，藉由優秀校友的傳承，為產業培育電視劇、綜藝綜合、新聞、紀錄片、兒少等電視內容專業人才，建立產學合作的創新節目製作模式。

圖四：《戲戲品味》在校園大規模海選，超過百名學生爭取15位選手資格。（圖／世新大學提供）

▲ 《戲戲品味》在校園大規模海選，超過百名學生爭取15位選手資格。

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