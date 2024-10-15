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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

風災補助高屏全品項適用　藍委批賴清德、卓榮泰：把台東當次等公民

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立法院院會 國發會龔明鑫 立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨籍台東立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

0403強震及接連颱風，衝擊花東觀光旅宿業，但經濟部公布最新電價調整方案中，花蓮旅宿由原本調漲7%改為凍漲，台東卻沒有；農業天然災害現金救助，高屏地區也是全品項，但台東卻只補助部分鄉里的洛神葵，國民黨立委黃建賓今（15日）立院質詢時，痛批總統賴清德、行政院長卓榮泰都沒到台東勘災，「這個落差實在太大！難道是把台東當成二等公民？」卓榮泰則承諾，災損若達到相關標準，就可以開放成全品項補助。

黃建賓提到，這次山陀兒颱風重創台東，根據農業部統計，台東縣的農業產品及民間設施損失高達四千萬元，是全國第三，但中央部會卻遲遲沒有派員勘災，直到上周五在他的要求下，行政院工程會、農業部、原民會才派員勘災，「對於中央漠視台東，我要表達最嚴重的抗議」。對此，卓榮泰公開表示歉意，解釋因遇到國慶外賓來訪又有總質詢，實在無法分身乏術。

此外，對於農業部公告的農業天然災害現金救助，高屏地區是全品項，台東縣卻只有補助達仁鄉、大武鄉、金峰鄉及太麻里鄉的特用作物洛神葵，黃建賓也質疑「這個落差實在太大！難道是把台東當成二等公民？」黃建賓要求，中央必須擴大台東的農損補助，針對台東縣政府提報的災後重建經費，中央也要全力協助。

卓榮泰回應，風災後的補助標準，都照過去一樣執行，農產品部分若達到相關標準，就可以開放成全品項來補助。另外，由於時間有限，加上國慶需接待外賓，無法分身乏術，已在上周前往了一些地方勘災，但所有風災補助都會按照標準，只要達標都一定會補助。

另，黃建賓也質詢教育部長鄭英耀，台東高中游泳池因缺乏經費維修，導致學生穿襪游泳，台東女中紅土跑道也因毀損，經常造成學生受傷，目前也是苦無經費改善，今年6月質詢時部長已經答應會全力協助，何時會通過核定？鄭英耀表示，相關經費不管是體育署、國教署，在專家審查以後，一定會立即解決掉。

此外，黃建賓質詢時也向國科會爭取「國家火箭發射場」設址台東，除了台東火箭發射場預定位置的南田部落居民、民代及縣府都表示歡迎，設址台東也可以促進當地教育、觀光。國科會主委吳誠文回應，台東縣南田部落符合基本條件設定要求，相關地點國科會會再審慎規劃，已經在跟原住民部落協調，將來也會搭配地方政府用地取得、環評一起努力。

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關鍵字：

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