振興台東觀光2.0版「每月住宿補助1千元」　10／15開跑

▲振興台東觀光2.0方案出爐，自由行住宿不論平假日，每人每月都可申請一次每房1000元的補助。（圖／易飛旅遊提供）

記者蔡亞樺／台北報導

地震、颱風重創花蓮觀光，連帶影響到台東地區，觀光署今宣布啟動振興台東觀光2.0方案，10月15日起至11月30日止，比照花蓮「一來再來」方案，台東自由行住宿不論平、假日，每人每月都可申請一次每房1000元的補助，並提高團體旅客獎勵，每團補助2萬元。

0403強震重創花蓮觀光旅宿產業，觀光署6月起推出花東觀光振興方案，自由行住宿每房最高補助1千元；振興花蓮2.0方案於9月上路，實施至11月30日止，每房最高補助1千元，每人每月皆可使用1次，鼓勵國人一來再來。

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觀光署表示，10月15日起至11月30日止，比照花蓮，國人前往台東旅遊，不分平假日、每月皆享有一次優惠，希望國人重遊花東、一來再來。10月15日啟動振興台東2.0方案，也延長台東補助時間至11月30日（至經費用罄為止，並配合公告截止申請日期）。

團體旅遊部分，觀光署指出，10月1日至12月20日止（獎助經費用罄時，觀光署得提前公告停止申請獎助），旅行業辦理2天1夜以上、組團12人以上，不限平假日住宿台東，每團可獲得2萬元獎助，每家旅行業最高可申請20團。

為加速辦理核銷作業，觀光署表示，已請花蓮縣政府及台東縣政府督促委外廠商加速核銷撥款，並視情辦理核銷說明會，輔導旅宿業者如實如質提送核銷資料，以加速縣府撥款作業，以利旅宿業者早日收到核撥補助款項。

觀光署表示，歡迎國內旅客與旅行業者踴躍參與，旅客可自行安排至花東住宿使用優惠折抵或參加團體旅遊，共同重新為花東的觀光產業注入活力。相關資訊可至住宿優惠活動網站查詢。