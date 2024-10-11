台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾　黃建賓：扭曲造謠

▲台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光署為鼓勵旅客遊花東，推出一系列補助政策，台東民進黨部11日發新聞稿批立委黃建賓前來收割，其聲稱自己成功爭取，半路殺出割稻尾。對此黃建賓表示，部分民進黨人士政治鬥爭、扭曲造謠，實在是令人遺憾。

觀光署補助政策，除了先前的延長補助之外在9日更是推出了「台東觀光振興補助加碼版」自10月1日起至12月20日止。旅行業舉辦2天1夜以上，組團人數12人以上旅行團，不限平假日，住宿台東每團即可獲得新台幣2萬元獎助，每家旅行業最高可申請20團。

台東民進黨主委張鈺晨表示，台東觀光振興補助加碼版，從與業者接洽及至中央連結的過程自己都是全程參與，期間莊瑞雄委員積極的為台東觀光業奔走，才促成了「台東觀光振興補助加碼版」，如今黃立委卻半路殺出割稻尾，攬走功勞造成民眾紛紛表示:看了好亂，到底是誰爭取的?感到憤怒。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠表示，黃建賓立委在10月8日的程序委員會中，擋下了中央政府的總預算，這些預算包含了農水路修繕補助、農職災保險、綠色照護站等等，甚至是增加的治水預算都被全數封殺，日前黃立委卻又向台東鄉親發表所謂的「阿賓成功爭取」觀光振興補助，實在很諷刺。

翁聖惠駁斥「台東觀光振興補助加碼版」，阿賓根本就是在割稻尾，這個補助方案內容，是台東觀光業者與莊瑞雄委員及行政院東辦洪宗楷執行長在民進黨部會談後，由立委莊瑞雄向行政院提出的加碼補助版本，並9月25日交通部長在立院餐敘中，向莊委員公開允諾會親自前來台東宣佈加碼方案，9月27日觀光署長親自向莊瑞雄委員表達部長已同意加碼補助版本方案，9月28日莊瑞雄委員與台東民進黨部及媒體餐敘的場合，公開表達交通部長同意加碼補助一事，接著在10月9日觀光署一宣佈加碼方案，第一時間黃建賓委員就立刻發文發圖收割成績。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠更提出疑問請教黃建賓立委，在立法院阻擋總預算的理由為何，也指出黃建賓立委只聽黨意忽視民意阻擋建設和救命的預算，針對台東版的觀光加碼方案，也提出質疑黃建賓立委所謂爭取的具體作為，要求黃勿再混淆視聽。更斥對於黃建賓立委一手阻擋總預算，一手又向台東民眾欺騙爭取到預算，的兩面手法應該對台東民眾感到抱歉。

對此黃建賓則表示，0403強震造成花東觀光受到重創，他從4月開始便向中央爭取振興補助台東，多次以舉行協調會、質詢等方式，要求交通部觀光署將台東納入振興補助，當時也獲得觀光署正面回應，在8月時，他也持續舉行協調會，向觀光署爭取讓台東比照花蓮延長擴大補助至11月，同樣獲得觀光署正面回應。

黃建賓強調，所有爭取紀錄，都有新聞報導或是立法院紀錄可循，希望民進黨的朋友們可以多做功課，而幫台東爭取權益，本來就是他的職責，11日一整天，他也在台東各地，與台東縣府及中央部會官員進行勘災，希望向中央爭取更多經費協助台東災後重建，沒想到民進黨部分人士卻忙著在噴政治口水，連中央願意補助台東這件美事，都可以變成政治鬥爭的工具，甚至扭曲造謠，實在是令人遺憾。