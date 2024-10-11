　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾　黃建賓：扭曲造謠

▲台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光署為鼓勵旅客遊花東，推出一系列補助政策，台東民進黨部11日發新聞稿批立委黃建賓前來收割，其聲稱自己成功爭取，半路殺出割稻尾。對此黃建賓表示，部分民進黨人士政治鬥爭、扭曲造謠，實在是令人遺憾。

觀光署補助政策，除了先前的延長補助之外在9日更是推出了「台東觀光振興補助加碼版」自10月1日起至12月20日止。旅行業舉辦2天1夜以上，組團人數12人以上旅行團，不限平假日，住宿台東每團即可獲得新台幣2萬元獎助，每家旅行業最高可申請20團。

台東民進黨主委張鈺晨表示，台東觀光振興補助加碼版，從與業者接洽及至中央連結的過程自己都是全程參與，期間莊瑞雄委員積極的為台東觀光業奔走，才促成了「台東觀光振興補助加碼版」，如今黃立委卻半路殺出割稻尾，攬走功勞造成民眾紛紛表示:看了好亂，到底是誰爭取的?感到憤怒。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠表示，黃建賓立委在10月8日的程序委員會中，擋下了中央政府的總預算，這些預算包含了農水路修繕補助、農職災保險、綠色照護站等等，甚至是增加的治水預算都被全數封殺，日前黃立委卻又向台東鄉親發表所謂的「阿賓成功爭取」觀光振興補助，實在很諷刺。

翁聖惠駁斥「台東觀光振興補助加碼版」，阿賓根本就是在割稻尾，這個補助方案內容，是台東觀光業者與莊瑞雄委員及行政院東辦洪宗楷執行長在民進黨部會談後，由立委莊瑞雄向行政院提出的加碼補助版本，並9月25日交通部長在立院餐敘中，向莊委員公開允諾會親自前來台東宣佈加碼方案，9月27日觀光署長親自向莊瑞雄委員表達部長已同意加碼補助版本方案，9月28日莊瑞雄委員與台東民進黨部及媒體餐敘的場合，公開表達交通部長同意加碼補助一事，接著在10月9日觀光署一宣佈加碼方案，第一時間黃建賓委員就立刻發文發圖收割成績。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠更提出疑問請教黃建賓立委，在立法院阻擋總預算的理由為何，也指出黃建賓立委只聽黨意忽視民意阻擋建設和救命的預算，針對台東版的觀光加碼方案，也提出質疑黃建賓立委所謂爭取的具體作為，要求黃勿再混淆視聽。更斥對於黃建賓立委一手阻擋總預算，一手又向台東民眾欺騙爭取到預算，的兩面手法應該對台東民眾感到抱歉。

對此黃建賓則表示，0403強震造成花東觀光受到重創，他從4月開始便向中央爭取振興補助台東，多次以舉行協調會、質詢等方式，要求交通部觀光署將台東納入振興補助，當時也獲得觀光署正面回應，在8月時，他也持續舉行協調會，向觀光署爭取讓台東比照花蓮延長擴大補助至11月，同樣獲得觀光署正面回應。

黃建賓強調，所有爭取紀錄，都有新聞報導或是立法院紀錄可循，希望民進黨的朋友們可以多做功課，而幫台東爭取權益，本來就是他的職責，11日一整天，他也在台東各地，與台東縣府及中央部會官員進行勘災，希望向中央爭取更多經費協助台東災後重建，沒想到民進黨部分人士卻忙著在噴政治口水，連中央願意補助台東這件美事，都可以變成政治鬥爭的工具，甚至扭曲造謠，實在是令人遺憾。

ET快訊
玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了
機車雙載2死！逢甲新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟
快訊／捲柯文哲弊案！前辦公室主任「請辭董事」
兒子過世欠一屁股債　老爸不想還！律師勸「快做1事」
H級無罩網美「北捷激凸狂晃」！老司機暈：台日友好
傳外送「最低運價漲至60元」　交通部回應了
快訊／諾貝爾和平獎出爐！　日本「原爆倖存者組織」獲殊榮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園慈護宮「減爐」　展現桃園媽疼惜環境永續發展

台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾　黃建賓：扭曲造謠

2024黑面琵鷺保育季20日登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵玩HAPPY

強化消防救災能力　南消二大積極強化醫療院所與安養機構的防火管理

台南首重在地安老完善長者照顧　黃偉哲祝長者健康呷二百

台南東山區長肇逃換人綠營民代干預喊停　藍軍請黃市長挺住

國慶焰火首登雲林　議員批交通亂！交工局：瑕不掩瑜

饒慶鈴偕同立委災區會勘　盼結合中央地方助民眾恢復正常生活

張善政同框賴總統！訪視桃園百歲人瑞　贈金鎖片、禮金慶重陽

廢棄車輛依法報廢回收　愛護市容別當路霸

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

新郎婚禮爆哭告白父親　抱緊喊「感謝讓我長大」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

桃園慈護宮「減爐」　展現桃園媽疼惜環境永續發展

台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾　黃建賓：扭曲造謠

2024黑面琵鷺保育季20日登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵玩HAPPY

強化消防救災能力　南消二大積極強化醫療院所與安養機構的防火管理

台南首重在地安老完善長者照顧　黃偉哲祝長者健康呷二百

台南東山區長肇逃換人綠營民代干預喊停　藍軍請黃市長挺住

國慶焰火首登雲林　議員批交通亂！交工局：瑕不掩瑜

饒慶鈴偕同立委災區會勘　盼結合中央地方助民眾恢復正常生活

張善政同框賴總統！訪視桃園百歲人瑞　贈金鎖片、禮金慶重陽

廢棄車輛依法報廢回收　愛護市容別當路霸

活不下去！北韓近期3人「連續脫北」　開船走海路越界投誠

法男翻修自宅驚見人骨！一挖竟是1700年前墓地　發現多個石棺

小熊餅乾有幾種圖案？台灣樂天製菓公布「官方數據」粉絲嗨翻搶購再抽APPLE萬元禮品卡＋SWITCH

枝垂櫻盛開了！九族首次推「部落花季」明起登場　如置身英式花園

住力麗全台11飯店2887元起　送三餐、指定日入住免費升等

周興哲爽開麥拉倫「車上載妹不是老婆」　她羞認：血脈賁張

台股高檔震盪！投資專家：旺季行情將於「美國大選後」再起

游士儀／美選民調觀察：賀錦麗全國民調上升　但搖擺州持續搖擺

韓星3度合作成無性夫妻　勒索婚外情生財⋯她認抓姦後會消失

挑戰佛陀精神！玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

圖輯／國慶焰火首次綻放雲林3萬發

阿伯北溯溪OHCA 家屬放棄急救

雲林國慶焰火華麗登場！400台無人機上陣

台南永福星星幫國慶這一場大家重聚情同一家人！

桃園溪海「田園派對」　彩繪稻田開幕

2024桃園閩南語說故事比賽南區場　仁海宮登場

5000人湧南投茶博會場參加國慶升旗

力挺謝國樑勝利4連握　馬英九：不同意罷免護基隆

挺謝國樑　張善政：不要因制度欠佳亂罷免

快訊／台南南區金華路一段352巷民宅傳火警

台南女高生尋找6年前斯洛伐克舞團成員再續跨國友誼

罷免選戰是善惡之爭　朱立倫籲投不同意

張善政同框賴總統訪視百歲人瑞　贈重陽禮

搜資虛擬貨幣665萬無去出金南警埋伏逮取款車手

更多熱門

相關新聞

台東縣長立委會勘　盼助民眾恢復正常生活

台東縣長立委會勘　盼助民眾恢復正常生活

日前山陀兒颱風期間連續豪雨沖刷，造成卑南及南迴地區太麻里、金峰鄉多處野溪暴漲，坡地發生大規模土石流，造成道路排水系統損壞、路基掏空，並引發道路坍塌，台東縣長饒慶鈴與立委黃建賓、議長吳秀華及中央工程會、農村發展及水土保持署等單位人員，11日前往災區會勘，希望結合中央、鄉公所共同努力全力搶修，並進行野溪整治等工作，早日還給民眾平安正常生活。

控「和解飯」政院無解方！　國民黨團：總預算案持續暫緩列案

控「和解飯」政院無解方！　國民黨團：總預算案持續暫緩列案

廢棄車輛依法報廢回收　愛護市容別當路霸

廢棄車輛依法報廢回收　愛護市容別當路霸

富岡港交通船客運服務中心動工

富岡港交通船客運服務中心動工

感念先人修水圳　夜訪關山守護關山圳

感念先人修水圳　夜訪關山守護關山圳

關鍵字：

民進黨黃建賓台東

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面