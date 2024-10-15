2024台東鐵人三項挑戰賽將登場　警方加強交管及防竊

▲2024台東鐵人三項挑戰賽將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024台東巴歌浪鐵人三項賽及第六屆台東活水湖長泳嘉年華，將陸續於10月19、20日在台東森林公園活水湖登場，現場將會有近2,000多名國內外鐵人三項、長泳好手共襄盛舉，台東縣警察局屆時將於台11線及馬亨亨大道實施局部交通管制，並呼籲行經該路段之駕駛人配合員警之指揮並減速慢行，以維護選手及其他用路人之安全。

本次鐵人三項賽包括超級鐵人226公里、半鐵人113公里、奧運標準51.5公里，其中自由車項目比賽時間自10月19日上午7時至下午5時，自台東森林公園活水湖出發，沿途經中華大橋、富岡、加路蘭、水往上流、都蘭、東河、隆昌、金樽、小馬、都歷、八邊橋折返。

為使比賽順利進行，中華大橋匝道口及中華路往中華大橋道路將封閉管制，興隆國小及八邊橋南端道路屆時也將進行交通管制，提醒用路人及選手務必遵從警方及義警之指示引導並遵守交通規則。路跑項目則由活水湖出發，行經中華大橋、馬亨亨大道、志航路口折返。



縣警察局局長梁東山表示，有鑑於今年三月份普悠瑪鐵人三項賽曾發生公路車及車輪組竊盜案，警方除了加強周邊交通管制及巡邏勤務外，同時也會在活水湖會場部署警力執行安全維護，不讓竊賊有機可趁，以保障民眾的財產安全，讓每一位前來參加的選手能快樂、安全、安心的在台東比賽。