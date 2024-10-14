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台東縣府參加全球最大熱氣球節活動　媽祖熱氣球美國升空

▲媽祖熱氣球海外升空。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲媽祖熱氣球海外升空。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「媽祖球太棒了！」台東縣政府日前帶著媽祖造型熱氣球赴美國墨西哥州，參加「阿布奎基國際熱氣球嘉年華」活動，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀及眾多僑胞都到場，看到媽祖球繫著國旗升空時，眾人感動不已、歡呼聲不斷，也期許縣府每年都能帶熱氣球到美國展演，宣慰僑胞、促進台美交流。

台東縣政府舉辦臺灣國際熱氣球嘉年華已14年，今年再度帶著熱氣球與世界交流，10月9日至12日參加美國舉辦、全球最大「阿布奎基國際熱氣球嘉年華」（Albuquerque International Balloon Fiesta, AIBF），讓最具台灣特色的Q版媽祖熱氣球，與全世界580顆熱氣球相互交流。

台東縣政府表示，由縣府與台東天后宮聯手打造的Q版媽祖造型熱氣球，受到全球各地球迷歡迎，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長、方崇宇組長及楊博容副領事，新墨西哥華人聯誼會長蕭宇佑及多名僑胞都專程到場歡迎。

縣府過去也曾參加阿布奎基熱氣球嘉年華，今年活動適逢十月十日國慶日更別具意義，掛有中華民國國旗的媽祖造型熱氣球成為現場焦點，不僅吸引大量目光，現場僑胞也倍感驕傲與感動，眾人看媽祖球成功立球，內心澎湃激動，當媽祖球順利迎風升空時，現場掌聲、歡呼聲不斷。

紀欽耀表示，媽祖熱氣球是今年阿布奎基國際熱氣球節的超級亮點，許多僑胞得知媽祖熱氣球要來參加嘉年華活動，都專程排休假，駕車數小時來看球，尤其媽祖球立球成功那瞬間真的太感動。謝謝台東縣政府及天際航空這次來美國新墨西哥州，參與國際熱氣球節活動，也促進台美雙邊交流，許多僑胞都期許，能夠每年都看到來自台灣的熱氣球繫著國旗升空。

台東縣交通及觀光發展處長卜敏正進一步說明，為參與今年全球最大熱氣球盛會，特別製作媽祖造型熱氣球徽章與球卡，於活動期間發送給遊客，也吸引大量排隊人潮索取媽祖造型徽章，爭相跟媽祖球合影，這代表媽祖球國民外交成功達成使命。

▲媽祖熱氣球海外升空。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲媽祖熱氣球海外升空。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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