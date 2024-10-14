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台東官方美食指標「台東部落食尚」　聯名台南SOL-Tainan打造特色餐宴

▲「台東部落食尚」邁入第6年，今年選中台南四葉國際餐旅集團旗下的SOL-Tainan餐廳，為台東和台南兩個縣市的美食交流劃下一個新的里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台東部落食尚」邁入第6年，今年選中台南四葉國際餐旅集團旗下的SOL-Tainan餐廳，為台東和台南兩個縣市的美食交流劃下一個新的里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台東官方兩大美食活動之一「台東部落食尚」今年邁入第6年，往年都會從全台選擇一家餐飲業者聯名打造部落特色餐宴，今年選中台南四葉國際餐旅集團旗下的SOL-Tainan餐廳，為台東和台南兩個縣市的美食交流劃下一個新的里程碑。

四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯表示，很榮幸能跟「台東部落食尚」許多優質料理人合作，將部落食材和料理呈現更豐富性的一面，期盼讓更多台灣人和外國人對部落食材和料理有更不一樣的體驗。

▲「台東部落食尚」邁入第6年，今年選中台南四葉國際餐旅集團旗下的SOL-Tainan餐廳，為台東和台南兩個縣市的美食交流劃下一個新的里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四葉國際SOL-Tainan餐廳主打在地食材結合和特色料理，囊括來自不同菜系多位主廚和專業人士，一起激盪出不同料理火花，團隊成員幾乎都是過去長期在外地餐飲界發展的台南人，回到台南故鄉一同打造具備國際水準和格局的餐廳，從產地食材契作、在地小農選用到餐桌風格打造，滿滿料理人對土地的情懷，也正符合了「台東部落食尚」的初衷。今年也拿下亞太十大名店、台南十鼓文創園區指定打造女王宴，美國米其林三星主廚進駐交流等創舉。

「台東部落食尚」這次聯名活動參與的台東部落餐旅業者分別有達興山號、髒孩子工作室、雲棧部落音樂餐廳、卡那歲工作坊、里漾餐廳、三個男人、部落沃客、浮定戶外休閒餐酒館和少妮媱手工烘焙坊，帶來部落各種特色食材和料理，期盼讓台東部落美食走出台東被看見。

▲「台東部落食尚」邁入第6年，今年選中台南四葉國際餐旅集團旗下的SOL-Tainan餐廳，為台東和台南兩個縣市的美食交流劃下一個新的里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台東縣原民處處長方銘總表示：「台東部落食尚」是台東部落美食指標，希望讓料理人們透過活動互相交流，讓彼此的料理技巧和視野能更加成長和精進。

台東縣縣長饒慶鈴表示：美食是觀光旅遊中不可或缺的一環，台東和台南餐旅業者的交流，為兩個縣市的合作打開了無限可能，期盼未來有更多跨縣市業者一同加入共好。

台南市長黃偉哲表示：台東跟台南都是山海農漁產品盛產的縣市，期盼四葉國際餐旅集團SOL-Tainan與「台東部落食尚」優秀料理人攜手打造的料理，被全台灣人所品嚐。

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