聖馬醫院在宅急症照護病患免奔波　就醫「綠色通道」免等病床

▲ 嘉義聖馬爾定醫院推動在宅急症照護，讓民眾在家等同住院免奔波。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部「在宅急症照護試辦計畫」於今年7月1日上路，聖馬爾定醫院由家庭醫學科醫師、居家護理師、藥師及呼吸治療師組成照護團隊，初期收案對象為護理之家因肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的住民，並將擴及到民眾住家，讓病人不必住院也能接受良好的醫療照護。



住在聖馬爾定醫院護理之家的林姓阿嬤，最近經常睡不安穩，護理師第一時間發現阿嬤有泌尿道感染症狀，立即啟動「在宅急症照護」機制。以往這種情況需要呼叫救護車送往醫院急診，經過等候入住病房進行治療；現在可由醫師到住處診斷後開立醫囑，居家護理師即直接到機構為阿嬤施打抗生素，醫師每天巡房探視病情變化，等同於住院照護，不僅省去家屬來回奔波的麻煩，也減少對病患的折騰。



現年90歲的林姓阿嬤有腦中風、高血壓及子宮頸癌病史，還有放置肛門瘻管引流，這幾年頻繁進出醫院就診，直到今年在家跌倒不良於行，才入住護理之家由專業人員照護，減輕家屬負擔。最近因泌尿道感染反覆發燒，經家屬同意由聖馬爾定醫院「在宅急症照護」團隊正式收案。



聖馬爾定醫院家庭醫學科賴莘揚醫師表示，對於一些口服抗生素難以對付的細菌，必須改用靜脈注射，否則易演變成敗血症或血液裡有菌血症的狀況，恐危及生命。過去治療這類感染的病人，必須到急診室檢查後辦理住院，才能進到病房注射，但很多病人行動困難，家屬也可能因交通或工作因素，不方便將病人帶到急診室，導致住院過程成為沉重的負擔。

「在宅急症照護」解決了此一困境，病人不用移動，就可以直接在家裡或機構接受靜脈注射抗生素的治療。居家護理師除了到宅為病人打針給藥，也會搭配遠距醫療、生命徵象監測設備及床邊檢測等，讓醫師了解病人的情況是否穩定，如果後續仍需安排住院，可透過「綠色通道」快速安排，免除急診等床之苦。

賴莘揚醫師說，去急診室這件事本身就很折騰人，從掛號等排隊、一連串的檢查，到等病床辦住院，耗時費力，不僅病人感到辛苦，家屬也很疲憊，她的家人也住在長照機構，因此特別能夠感同身受，希望藉由「在宅急症照護」，讓有需求的家庭可以減輕一些照顧上的壓力。