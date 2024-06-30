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讓愛延續　聖馬爾定醫院器官捐贈宣導活動

▲▼ 器官捐贈讓愛延續 聆聽心生重新開始 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲ 聖馬爾定醫院器官捐贈宣導活動 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

器官捐贈聽起來似乎已耳熟能詳，但實際上的現況卻仍是供不應求，許多患者在遙遙無期的漫長等待中而離世。為讓民眾能更了解器官捐贈的內容與發揮大愛延續生命的意義，天主教聖馬爾定醫院自6月起至8月，將籌備一系列關於器官捐贈的活動，從院內門診宣導到社區推廣，期望讓大眾不要因為器捐二字而感到忌諱畏懼。

▲▼ 器官捐贈讓愛延續 聆聽心生重新開始 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院社會服務科主任蘇芳滿表示，當人走到盡頭時，也是另個新的開頭。」若面對無法再挽回之疾病狀態時，也許可以選擇另一種方式，讓自己最後的生命更別具意義。愛，可以療傷止痛，可以無限寬廣，器官捐贈除了能節省醫療資源、讓受贈者得到重生機會、圓滿另一個家庭外，更是延伸生命價值的大愛善行。

▲▼ 器官捐贈讓愛延續 聆聽心生重新開始 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

醫院一樓大廳也同步進行衛教宣導與器捐抽抽樂活動，透過影片與小遊戲，讓大家對器官捐贈的內容能有更進一步的認識。社工也以走動方式與民眾互動，一對一地解答好奇或疑惑的部分，有些民眾了解後也欣然同意簽屬捐贈同意書，還表示回去也會跟家人分享器捐的觀念，一位黃女士很樂觀的說，如果能在臨終前再完成這件好事，自己與家人也會感到很欣慰的。

有關器捐相關訊息或疑問亦可洽詢該院社會服務科，電話：(05)2756000分機1856、1858。

 
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