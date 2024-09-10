嘉義聖馬爾定醫院關懷獨居老　送月餅、電風扇

▲▼ 聖馬爾定醫院中秋前夕，關懷獨老贈月餅 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋月圓人團圓，天主教聖馬爾定醫院關懷弱勢不間斷，每逢佳節團隊必親自登門拜訪祝賀，讓獨居長輩享受過節熱鬧氣氛。雖然平日長輩無人陪伴，但透過醫院社區醫療部長期訪視與照顧，希望讓長輩也能感受到「家」的溫暖，也藉此活動喚起社會大眾對獨居長者的關注，多一分溫暖與問候，都能讓彼此充滿喜樂的心。

根據國發會預估，台灣明年將邁向「超高齡社會」，意即每5人就有1人為65歲以上長者，家庭與社會結構改變、較無就業力的長者皆是獨居的最大因素。面對獨自生活的經濟壓力、缺乏人際間的互動，以及親情流失的窘境，這類長者的身體健康與心理情緒反而更需要被看見與重視。

聖馬爾定醫院社區醫療部長期致力獨居老人的關懷服務，並配合嘉義市政府打造高齡友善城市，目前已成立21個健康小站及7個關懷站，執行健康管理、健康篩檢、辦理衛教講座、協助陪伴就醫、領取慢性處方籤藥物，使長者能得到全方位的無慮照顧;定時居家訪視和電話關心追蹤了解長輩們的用藥及生活情形，提供有溫度的個別需求關懷。

社區健康組陳伊罧組長表示，於中秋前夕便會開始逐戶拜訪列案長輩，共計33位，致贈應景的月餅與電風扇，寒暄祝賀外也帶動鄰里間的相互關懷。同仁的到訪對於獨居長輩的精神層面都是一種支持與安慰，在簡單樸實的節慶日裡，也能讓他們有被重視的幸福氛圍。