黃偉哲頒贈獎牌　感謝獅子會認捐做工行善團房屋修繕材料費

▲台南市長黃偉哲15日頒贈「善舉永存」獎牌，感謝國際獅子會300E-1區第20分區林美玉主席等人，認捐弱勢戶修繕材料費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲15日頒贈「善舉永存」獎牌，感謝國際獅子會300E-1區第20分區林美玉主席等人，認捐近期即將修繕的柳營區劉姓弱勢戶修繕材料費。

做工行善團志工於9月28日前往本案會勘時，議員蔡麗青也一同前往關懷，15日也參與獅子會捐助材料費儀式。黃哲偉市長讚揚各界響應其大水庫理論，有錢出錢，有力出力，與勞工局「做工行善團」互相合作，打造「希望家園」，讓弱勢家庭有個可以安心居住的家。

柳營區的案主現年71歲，獨自居住在年久失修，隨時可能倒塌的老舊房屋，天花板的破洞僅用塑膠布等便宜的材料掛在屋內稍微遮擋，狹小的空間堆積各種雜物，生活品質不佳，劉先生每月領取中低收老人生活津貼每月8000多元維持生計，經濟困難，需協助修繕以改善居住環境。

勞工局「做工行善團」長期協助弱勢家庭房屋修繕，讓許多弱勢市民改善居住環境，為了讓這項有意義的服務永續不斷，黃偉哲市長運用「大水庫理論」集結並妥善分配各界資源，連結企業及其他團體如獅子會、亞洲航空、台積電、慈濟基金會等，捐助修繕材料費、二手家具、生活物資、協助案家清空雜物，讓服務做得更好。目前修繕完工已達271戶，二手家具贈送107戶共583件家具，成果相當豐碩。

黃偉哲市長表示，獅子會多次捐贈材料費支持「做工行善團」職災等弱勢勞工房屋修繕服務，亦會至現場關懷修繕戶，或是送餐食飲品勉勵修繕志工。獅子會八大道德信條中有一則：「關懷疾苦，扶弱濟困，人溺己溺，樂於助人。」成就自己也服務他人是獅子會很重要的理念，正好與「做工行善團」的理念相同，感謝獅子會情義相挺，讓社會弱勢獲得更妥善的照顧。