中研院南部院區開幕　賴清德總統偕黃偉哲盼打造世界級研究重鎮

▲位於台南沙崙智慧綠能科學城「中央研究院南部院區」，15日舉行開幕儀式，賴清德總統偕台南市長黃偉哲等人盼打造世界級研究重鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南沙崙智慧綠能科學城「中央研究院南部院區」，15日舉行開幕儀式，賴清德總統偕台南市長黃偉哲等人見證這歷史時刻。

賴清德總統親臨致詞，前副總統陳建仁院士、台南市長黃偉哲、數位發展部長黃彥男、中研院長廖俊智、海洋委員會副主委黃向文，立委王定宇、郭國文、林宜瑾、陳亭妃、林俊憲、賴惠員及議長邱莉莉、議員陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣、黃肇輝等人共同見證。隨後，市長黃偉哲陪同總統賴清德參觀人文社會研究基地、環境變遷研究中心、關鍵議題研究中心、農業生物科技研究中心。

賴清德總統表示，中研院南部院區開幕不僅對台南或台灣都是大喜事，感謝中研院在其擔任台南市長期間，極力促成中研院南部院區的建置，而在行政院長及副總統任內，也見證中研院投入前瞻科技研發的努力。他期許中研院南部院區能打造成世界級研究重鎮，均衡南北發展，吸引更多國內外科研人才，帶動台灣未來發展，人工智慧及量子電腦的創新應用，為提升整體研發量能努力。

市長黃偉哲指出，台南其實與中研院結緣已久，從93年農業生技研究人員進駐南科園區，成立「南部生物技術計畫中心」，到100年進駐在台南市政府興建的「南瀛生技研發大樓」，到現在「中研院南部院區」開幕，都可以看到中研院深耕南部的用心。市府未來也將持續提昇沙崙智慧綠能科學城的生活機能，結合產業發展，期待未來吸引更多人才回來南部，再創台灣地區經濟新高峰。

中研院院長廖俊智表示，中研院2012年決定南部院區落腳台南沙崙，2017年行政院核定開發計畫，致力打造全新概念的院區，鎖定關鍵議題，垂直整合基礎研究到實際應用，共同開展世界級前瞻研究，而南部院區運作方式與北部院區不同，在研究單位方面，北部院區以學科分類設所、中心；南部院區則強調整合研究資源和空間，鼓勵不同學科合作，目前已在淨零、量子、永續農學及南臺灣人文社會計畫等關鍵議題，開展行動方案，為南台灣打造具長遠發展性的新科學重鎮。

中研院表示，今年1月成立「關鍵議題研究中心」，主要硬體設施即建置於南部院區，關鍵議題研究中心以合聘方式廣納國內外專家學者，進行垂直整合的團隊任務型研究，目前選定「量子科技」與「淨零科技」為重點研究領域。此外，人文社會科學研究發展是南部院區的重要任務之一，「人文社會研究基地」已於今年正式成立，4月起已有團隊進駐，研究南台灣的社會轉型及台商貿易網絡，將深化與在地學術社群、文史工作者的合作，希望能帶動人文研究風氣。而中研院南部院區檔案首展「南方・島嶼・人文」現正展出，以跨越四百年的歷史視野，展示具有熱帶風情的珍貴史料，呈現特有的歷史脈絡。

另外，農業生物科技研究中心過去3年在南院陸續建立了多項先進設施，包括精密溫室、植物自動化表型檢測系統等，服務地方研究社群，為學術研究和技術創新提供重要支持，該中心關注農作物面對逆境時的生理反應和疾病防禦能力，已有顯著成果，未來將專注發展永續農學及轉譯農業生物科技，以固碳、減藥、增產為研發目標。