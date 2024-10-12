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農漁地景藝術節首場《印象後壁》菁寮開演　黃偉哲邀民眾悠遊享受藝術

▲首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合台南四百活動，台南市政府推出「台南農漁地景藝術節」，分別於10/12、10/19、10/26連續三個週六邀請「艸雨田舞蹈劇團」、「優人神鼓」及「唐美雲歌仔劇團」等團隊以「歌舞樂戲」的方式帶來精采演出。

▲首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出，水土保持署副署長蘇茂祥、台南市副市長葉澤山，市議員蔡育輝、沈家鳯皆到場共襄盛舉。

▲首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，市府打破傳統舞台的限制，將舞蹈搬到後壁稻田之上，讓地景、藝術與生活更緊密的結合，引領現場民眾沉浸於表演之中，此外，舞者們與後壁稻浪共舞，也讓後壁農特產品「稻米」深植觀眾心中，創造品牌形象並進一步打開行銷通路。

▲首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，接下來的二個周六，分別在北門區井仔腳瓦盤鹽田及新化區新化果菜市場舉行，都是沒有舞台、沒有台階式觀眾席的表演，歡迎全家前往，於涼爽的秋天享受最不同的藝術體驗。

▲首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，由「艸雨田舞蹈劇團」的《印象後壁》表演以「水稻」為主軸，創作團隊透過田野調查、閱讀地方鄉土文學、了解當地居民的生活習性，將屬於台南、屬於後壁的人文底蘊、民情風俗，藉由舞者優美的肢體表演傳遞給民眾。除了享受藝術表演之外，今日活動亦搭配園遊會，擺設台南在地小吃與青年農民攤位，讓遊客購買到在地美食與農特產品，愜意度過秋日時光。

▲首場表演《印象後壁》12日於後壁區菁寮農地登場，台南市長黃偉哲親自到場，與民眾一同感受以天地為舞台的精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）
「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場系列活動

10 月 12 日(六) 下午 4:10-5:20
演出單位：艸雨田舞蹈劇場《印象後壁》
演出地點：台南市後壁區菁寮附近農地（23.375506, 120.335813）

10 月 19 日(六) 下午 5:00-6:10
演出單位：優人神鼓《聽海之心》
演出地點：台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田(台南市北門區永華里64號)

10 月 26 日(六) 上午 11:00-12:00
演出單位：唐美雲歌仔戲團《文化遊園》
演出地點：台南市新化區新化果菜市場（台南市新化區護東路335號）

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