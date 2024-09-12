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竹市首座市定古蹟校舍　「新竹國小百齡樓」修復工程今開工

▲工程預計116年3月完工，將完整保存日治時期校舍建築史價值風貌。（圖／新竹市政府提供）

▲工程預計116年3月完工，將完整保存日治時期校舍建築史價值風貌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市首座被指定為古蹟的校舍市定古蹟「新竹國小百齡樓」修復工程，今(12)日在全校師生的期待下舉行開工典禮，新竹市代理市長邱臣遠出席表示，此次修復工程共挹注1億1,213萬3,586元經費，將原樣保存天花裝飾線板、樓梯扶手、樓梯階級、金屬拼花通風格柵、木板推拉通風格柵、樑柱弧線轉角等建築特有設計語彙，預計116年3月完工，完工後將完整保存日治時期校舍建築史價值風貌。

「讓歷史文化記憶風華再現！」邱臣遠表示感謝中央經費補助，百齡樓修復工程總計投入經費1億1,213萬3,586元，其中文化部文化資產局補助4,240萬元進行古蹟本體修復工程，高虹安市長考量未來校方整體使用性，市府追加經費6,973萬3,586元辦理再利用工程及相關設備改善，市府與校方群策群力，工程終於在113年8月8日順利決標，並於今日順利開工，回應新竹國小師生、校友們及當地居民的殷切期盼。

邱臣遠說，新竹國小百齡樓興建於民國26年，於34年經歷戰爭損毀，在37年完成修復，見證了從日治時期至光復後的新竹國小教育歷程。該建築形式保存良好，具備時代的特性，成為新竹地區居民共同的記憶。百齡樓具高度歷史、藝術或科學價值，建築形式保存良好、建築規模具備時代的特性並表現各時代營造技術流派特色，在106年公告登錄為竹市市定古蹟，也是竹市首座被指定為古蹟的校舍。

邱臣遠表示，市府團隊積極落實高虹安市長重視文化發展及古蹟保存活化的願景，目前市府已陸續指定登錄75處古蹟與歷史建築，也持續進行古蹟、歷史建築的修復與再利用，未來將持續進行修復再利用，保存珍貴的文化資產，展現竹市深厚的歷史底蘊，並促進民眾深入了解並探索文化資產的脈絡，也讓這些修復工程完成活化再利用，成為市民假日休閒的新亮點。

工務處說明，此次工程針對地坪、牆體、結構體、隔間、天花、木門窗、鋁門窗、鐵格柵、屋架、屋面、水電管線、排水、設備等進行修復，並以恢復原有材質為原則，對於破損部分，將使用相似材質予以修復，並以增加牆量方式進行補強，確保建物安全。

教育處長林立生表示，新竹國小是日治時期新竹地區設立的第一所新式學校，此次修復工程將保留建築物的原貌，並繼續作為校舍使用。工程將兼顧師生的安全性、便利性，同時呈現百齡樓的歷史、藝術與科學價值，體現不同時代的建築技術與風格。

新竹國小校長胡如茵表示，身為新竹國小畢業校友，對於百齡樓有深刻的回憶，很榮幸有機會回到母校服務擔任校長，透過此次古蹟修復工程與新竹國小的師生們及校友們，共同見證百齡樓的風華重現，感謝文化部及市府的經費補助，也感謝市府與學校攜手努力，讓新竹地區教育史上具有歷史意義的百齡樓能夠完整保留與傳承。

教育處指出，教育處積極推動落實「新竹好學」教育願景，並致力於實踐「美感新竹」施政策略，營造優質幸福的學習環境，此次修復工程不僅保存了歷史建築，也讓師生和民眾能夠重溫近代國民教育發展的歷史，了解歷史完整保存的重要性，實現新竹好學的教育目標，共同保護珍貴的文化資產。

教育處補充，今日開工典禮行政院政務顧問鍾文煌、鄭正傳、文化部文化資產局專門委員游英俊、立法委員鄭正鈐助理、新竹市議會許修睿議長辦公室主任、市議員宋品瑩、徐美惠、蔡惠婷、廖子齊、鄭美娟、劉康彥、劉彥伶、施乃如、曾資程、陳啟源議員助理、劉崇顯議員助理、楊玲宜議員助理、新竹國小家長會長路凱傑、新竹市家長會長協會邱振昌理事長、新竹市家長聯合會陳炳富理事長、多位里長及各校校長皆出席共襄盛舉。

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