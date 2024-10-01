《天下雜誌》2024永續幸福城市　竹市文教面向非六都第一

▲新竹市在文教面向的表現位居非六都第一。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《天下雜誌》公布2024永續幸福城市大調查結果，新竹市在文教面向的表現位居非六都第一，在施政面向榮獲非六都組第5名，較去年大幅進步10名；多元共融面向亦榮獲非六都組第5名，較去年進步6名，展現出新竹市政府團隊在教育和文化發展上的成果。新竹市代理市長邱臣遠表示，每一份民調數據的呈現，都是市府團隊施政的重要參考依據，目前各項建設與政策皆穩健推進中，市府將持續虛心傾聽民意、精進施政作為，打造專屬市民的「安居科技城」。

新竹市教育處長林立生表示，教育不僅與孩子們的未來息息相關，更關乎城市未來的發展與競爭力。市府團隊這2年來在市長高虹安與代理市長邱臣遠的帶領之下，積極落實「新竹好學」施政策略，包含「規劃安心通學專車」照顧孩子們就學需求、推動「班班有大屏、一師一載具」建置智慧校園發展數位教學、實施「校校均質計畫」、「加速推動新建校舍工程」等，逐步改善學校教學環境，為師生創造安心、優質且完善的智慧教學環境。

市府指出，在藝文展演方面，市府落實高市長提出的「美感新竹」施政策略，舉辦多項適合各年齡層的大型藝文活動，包含兒童遊藝節、風城藝術節以及國際動漫節等。其中，竹市首度舉辦的「2024新竹國際動漫節」在國際舞台上大放異彩，勇奪「美國繆思設計大獎」（MUSE Design Awards）金獎肯定，未來市府將持續推動更多具創意優質的藝文活動，帶給市民更豐富的文化饗宴。

市府說明，在施政面向中，竹市在犯罪指標案件破獲率表現亮眼，為防制暴力危害治安事件發生，竹市警察局重點查緝各式非法槍械、限制幫派分子提供毒品或金錢，防止不法人士誘使少年從事犯罪等犯行。同時，為減少民眾受騙並掃除詐欺集團，市府去年即整合各單位成立「新竹市打詐隊」，積極推動打詐、識詐工作，警察局亦加強「上游清源、下游清淤」，守護市民免於詐騙威脅。此外，市長高虹安上任後體恤警察人員辛勞，調高超勤加班費上限至1萬9,000元，讓警消同仁能夠全心全意地投入工作，有效降低暴力犯罪發生率，致力守護市民生命財產安全。

市府表示，在多元共融面向中，市府團隊致力落實「幸福友善」施政藍圖，推出針對女性的照顧服務，包括放寬好孕專車的搭乘範圍及使用期限、開辦到宅坐月子媒合服務平台，以及開辦凍卵補助並擴大辦理納入新住民配偶等；更啟用新竹漁港周邊的懸日廣場和伊斯蘭庭園，結合穆斯林祈禱室，滿足外籍漁工的宗教及使用需求。並每年辦理模範移工表揚活動、外國人節慶活動及漁工關懷活動等，讓移工朋友在工作之餘，透過休閒活動調劑身心健康，感受竹市的友善溫暖，更喜於在竹市工作與生活。

市府表示，此次調查依據59項政府公開統計資料，結合7月10日至8月25日進行的電話民調，涵蓋了全台22縣市，從環境、經濟、社會、教育、文化等多方面進行綜合評比。竹市在文教領域以豐碩的成果獲得非六都第一的榮譽，充分體現了市府長期推動教育政策的成果與對文化發展的重視。未來市府將持續努力，為市民提供更豐富、更具競爭力的學習資源，讓新竹成為一個培養未來領袖的教育重鎮，並朝永續幸福城市的目標邁進。