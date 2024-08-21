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陽明交大師生攜手台積電慈善基金會　推「青銀AI學習」

▲銀髮族與孫子女共學同樂。（圖／新竹市政府提供）

▲銀髮族與孫子女共學同樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

陽明交大USR師生團隊與台積電慈善基金會，攜手台積電資材管理組織及其供應商，日前在新竹市香山社區發展協會舉辦「青銀AI學習，關懷永不停息」志工活動。新竹市政府教育處表示，此次活動透過產、學、醫三方合作，藉由互動式的AI 動態量測及手腳協調遊戲APP，協助20位大庄里的長輩瞭解有益的身體伸展、檢測預警功效以及促進健康，並邀請23位大庄國小的小朋友們共同參與，推廣銀髮族與孫子女共學同樂。

新竹市代理市長邱臣遠肯定世代共融共好的教育活動，他說，市府團隊持續推動「老幼共好」、「新竹好學」施政策略，這次活動透過青銀使用AI互動學習，讓祖孫一起共學更有趣，可以促進不同世代之間的互動了解，並促進家庭情感，共同打造全齡幸福竹市。

教育處長林立生表示，AI不只是大家關注的最新議題，在高齡社會中的應用仍在不斷發展，此次攜手長輩及學童青銀共學同樂趣的活動，落實新竹好學精神，更能為長者帶來更好的生活體驗並促進社交，用科技智慧創造友善健康的環境。

活動中由陽明交大學生指導竹市大庄小學的同學設計EDGE AI 趣味律動設計，讓社區的長者能共同參與遊戲活動，青銀共學同樂；同時也邀請長庚醫院張承能教授、顏君霖主任參與，將醫界與科技界多年合作成果應用於社群照護，把科技檢測技術引入活動，讓參與的長者都能夠獲得最佳的樂健體驗。

台積電慈善基金會董事長張淑芬推動高齡照護三角模式（由企業、醫院/大學、社區），這次攜手台積電資材管理組織繼續落實理念。台積電資材管理組織資深處長李文如特別響應三角合作模式，號召Merck、聯亞、李長榮、富士電子、欣銓等五家供應商與37位台積志工一同響應。

大庄國小校長許雅惠說，很高興與台積電慈善基金會、陽明交大共同合作，在陽明交大學生的指導下，大庄的學子能運用程設設計，讓社區長者在室內體驗「運動」的樂趣。大庄國小將持續關懷社區發展與推動青銀共學，朝永續城鄉目標努力。

陽明交大教授溫瓌岸說，榮幸能參與為台積電資材管理組織的 「青銀AI學習，關懷永不停息」志工活動，為社區帶來積極的影響，陽明交大也將繼續推動這類計畫，為更多人帶來學習與成長的機會。

教育處表示，陽明交大USR計畫團隊和台積電慈善基金會的合作，在程式教育有著優秀的成果，展現社區關懷與共融的精神，科技來自於人性，市府持續用運科技學習，讓AI串聯不同世代、為智慧創新加溫，e起建立青銀共學的優質教育環境。

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