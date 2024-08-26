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全力防範校園腸病毒　竹市積極落實開學前環境清消

▲腸病毒EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲腸病毒EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

開學日即將到來，為加強孩童就學環境、清潔消毒及完善洗手設備，避免學童感染疾病，新竹市政府動員教育處、社會處及衛生局將於開學前完成31所國小、168所幼兒園及310家教托育機構（包含75家托嬰中心）環境與人員整備工作，加強環境清消，預防開學後腸病毒群聚，透過周全的準備措施，為學童打造一個安全健康的學習環境，讓他們能安心展開新的學期，家長也能更放心。

代理市長邱臣遠表示，暑假接近尾聲，各校即將迎來新的學期，為避免開學後孩童們密切接觸造成群聚感染，特別指派相關局處於開學前完成竹市所有國小、幼兒園及家教托育機構洗手設備查核。此外，市府將督導教托育人員，定期進行環境清潔與消毒的自我查核工作，確保防疫措施能夠持續落實。防疫工作不僅僅是學校的責任，提醒家長們也應該配合，幫助孩童養成良好的衛生習慣，如正確洗手及遵守呼吸道禮節，這樣才能共同維護孩童的健康安全，為他們創造一個無憂的學習環境。

衛生局長陳厚全表示，依疾管署監測資料顯示，腸病毒疫情目前仍處流行期，為防範疫情發生，衛生局除將強化開學前各國小、幼兒園及教托育機構的整備外，另於暑假期間無預警稽查竹市75家托嬰中心，針對缺失已輔導改善，以確保幼童健康，免於感染疾病風險。腸病毒傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，如家庭、幼兒園、安親班、托嬰中心及人口密集等場所，呼籲家長與教托育機構人員，應多加留意嬰幼兒健康狀況，以及早就醫診治。

陳局長說，若出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐，或者是呼吸急促、心跳加快等重症前兆病徵，請盡速送至大醫院就醫及早治療，以減少腸病毒重症的威脅，竹市腸病毒責任醫院為新竹臺大分院新竹醫院及新竹市立馬偕兒童醫院。

衛生局表示，截至8月21日竹市國小一、二年級及幼托機構，因罹患疱疹性咽峽炎與手足口病之腸病毒症狀，期間共停課321班次，雖無通報腸病毒感染重症病例，仍要提高警覺性，提醒家長務必隨時注意個人及孩童衛生習慣，落實執行洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手5時機「吃東西前、和小寶寶玩耍前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」，以降低感染腸病毒的風險。

衛生局提醒，酒精無法對腸病毒產生殺菌效果，針對環境清潔及孩童常接觸的物品、玩具等，應定期使用1000ppm稀釋漂白水（一般市售漂白水與清水比例1：50）擦拭消毒，靜置10分鐘後再用清水擦拭，才能有效達到殺菌效果，防範腸病毒感染的發生。民眾如有腸病毒相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網 (http://www.cdc.gov.tw) 查詢或撥打新竹市衛生局防疫專線03-5355130疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

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