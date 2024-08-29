竹市落實新學期開學整備　全力衝刺通學步道進度

▲西門國小通學步道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力提供學生安全通學道路，近兩年來全力推進通學步道規劃設計及施工進度，學生將於明(30)日返校開學，新竹市代理市長邱臣遠表示，安全的通學道路是教育首要工作，市府已完成通學步道整備工作，施工中的加強安全防護、規劃設計完成也陸續辦理發包，提供竹市孩子安全的通學環境，讓家長安心送孩子上學。

邱臣遠表示，「交通暢行」施政策略一直是市府重點推動政策。其中，如何在市區的狹窄巷弄中規劃舒適、可行的安全路網，亦是市府最重視的課題。在市府及學校攜手努力下，成功爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，竹市目前共有24校著手改善，目前已有2校完工、6校施工中，另有4校已完成發包即將開工，希望透過「以人為本」的理念，將市區安全的可行空間，進行斷點連接與縫補，藉由工程的改善，創造出具備安全通行與休憩的通學廊道。

邱臣遠說，市府團隊積極改善人行環境及交通品質，將持續拿出行動力，滾動檢視轄內各校通學情形，並提供學校實質幫助，落實交通整頓工作。

教育處長林立生指出，「新竹好學」是市府重點推動政策之一，好學的要項也包含了交通與校園環境的安全。竹市的學校在改善通學步道的同時，也兼顧與社區的交流與環境美化，利用綠帶作為天然綠籬，使用穿透式格柵圍欄增加通透性，增加居民步行的友善通道，營造社區通行無障礙，優化行人步行安全性、舒適性與整體通行品質，為竹市打造更友善的人行環境，也讓新竹的孩子都能有更安全的空間走一段路上學。

教育處補充，目前已完工通學步道包含西門國小及香山高中，其中西門國小擁有72年的歷史，位在北大路及延平路交接處，學生人數眾多、人車流量大，校園周邊步道因樹根隆起而破碎，還有許多公共設施像是多達11處台電電箱、電信箱及瓦斯管線等，占用了步道空間影響行走動線。在多方努力下，今年6月份已完成通學步道改善工程，將人行道拓寬、斷點縫補，讓孩子有更安全的上學路。

此外，香山高中通學步道也於今年暑假竣工，連接三姓橋車站及香山高中的步道，獲得農田水利署首肯，利用水利地及渠道上方建置步道，不僅學生上學更安全，未來也將成為香山區的熱門打卡景點。