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大陸 大陸焦點 特派現場

西安艦又來！陸釋出軍演細節　轟-6與遼寧艦對「敵」港口模擬打擊

▲▼ 「聯合利劍-2024B」演習、東部戰區 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）

▲大陸官媒釋出 「聯合利劍-2024B」海陸空演習總體細節 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸東部戰區昨14日晚間6點宣布「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成任務。大陸官媒《央視》晚間新聞聯播曝光軍演海陸空演習細節。包括「西安」號飛彈驅逐艦又來了，在西南海域參與對台任務。還有載實彈轟6k戰機在遼寧艦支援下，模擬「對敵港口軍事目標實施多波次模擬聯合打擊」，以及刻意釋出多架戰機「已見中央山脈」的畫面。

大陸今年實行第二次圍台軍演，今天東部戰區清晨突擊宣布執行「聯合利劍-2024B」於午間6點結束，不過大陸海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊，目前依還在台灣周邊海域環繞巡查，對台任務尚未宣布停止。

大陸官媒《央視》晚間新聞聯播釋出軍演海陸空畫面，主播旁白先指出，「組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，為台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東開展聯合利劍2024地演習。東部戰區新聞發言人表示，這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的強力震懾，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。」

▲▼ 聯合利劍2024B軍演 。（圖／翻攝央視）

▲首次參與對台任務的「遼寧艦」航母拂曉出擊，清楚可見戰機起飛 。（圖／翻攝 央視）

接著新聞旁白指出，本次演習重點是「要港封控區域奪權」，「對海突擊、對陸打擊」等科目演練，戰區聯指中心下達行動指令後，艦機多項抵達台島，諸軍兵種聯合突擊塑造多路合圍之勢。「在台灣海峽、台島北部、台島、西南、海島以東，東部戰區海軍數艘驅護艦多點同步展開演練。」

畫面也釋出遼艦航母編隊於清晨執行任務，清楚可見殲-15戰機起飛。主播旁白指出，「遼寧艦航母編隊為台島以東、海空域與陸海空火兵力進行艦機協同，聯合制空對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動，諸軍兵種聯合作戰能力。」

▲▼ 聯合利劍2024B軍演 。（圖／翻攝央視）

▲「西安艦」又來了！在我方西南海域執行演習 。（圖／翻攝 央視）

《央視》也證實在昨早上午八點半，解放軍海軍「西安艦編隊」在台灣西南海域執行演習任務。主播旁白稱，「到達預定海域後，編隊迅速展開戰鬥部署，武備系統進入接令擊打狀態，艦艇編隊在聯合體系支撐下，連續開展多域封控、教育、奪控等演練。」

「西安艦」今年6月才剛現身我澎湖海域，去年3月8日，有澎湖漁民在七美西南約40海浬處的海域，也曾目擊西安艦一路往東南方鵝鑾鼻方向行駛。

▲▼ 聯合利劍2024-B、海警、解放軍、喊話、愛心、 。（圖／翻攝東部戰區、中國海警、央視

▲東部戰區釋出多架解放軍戰機與中央山脈同框畫面，刻意營造距離很近氛圍。（圖／翻攝 東部戰區）

東部戰區空軍、殲擊機、轟炸機等多型先進戰機越過海峽逼近，畫面釋出與中央山脈同框畫面，清楚可見至少兩架解放軍戰機伴飛畫面，畫面下方隱約可見中央山脈輪廓。

東部戰區空軍航空兵某旅魏操表示，「這次演練我和戰友的核心任務是突破敵防空警戒系統，奪取區域治權，直接檢驗空域警戒，空戰對抗、空中加油等實戰能力，就是用敵人聽得懂的語言警告台獨分子，搞台獨就意味著戰爭只能引火燒身，自取滅亡。」

▲▼ 聯合利劍2024-B、海警、解放軍、喊話、愛心、 。（圖／翻攝東部戰區、中國海警、央視

▲▼ 大陸東部戰區14日晚間6點宣布「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成任務。 。（圖／記者任以芳攝）

▲《央視》證實轟6k戰機有遼寧艦支援，新聞旁白甚至出現：對「敵」港口模擬演習。（圖／翻攝 東部戰區）

此外，轟6k戰機與遼寧艦一起參與演習。新聞旁白內容稱，遠海空域掛載實彈的多批多架轟6k戰機，在預警機、干擾機和航母艦載機策應支援下，快速飛赴預定空域，建立打擊陣，對「敵」港口軍事目標實施多波次模擬聯合打擊，加油機前出預定空域保障，為擔負支援掩護任務的殲擊機實施空中油，保證戰機長時制空作戰。

新聞旁白繼續補充說明，東部戰區空軍殲擊機轟炸機向海峽逼近，通過艦機體系聯動，多路合圍，迅速奪取戰場綜合治權。各型戰機從東南沿海數個機場起飛後完成集結，多型殲擊機以戰鬥編組構建制空作戰體系，開闢空中突擊走廊，迅速奪控區域治權，支援掩護轟炸機，經巴士海峽飛向遠海，開展協同打擊演練。

▼ 陸軍某遠程箱式火箭炮參與對台任務 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 大陸東部戰區14日晚間6點宣布「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成任務。 。（圖／記者任以芳攝）

陸軍某遠程箱式火箭炮也參與對台任務，主要裝備清理重點圍繞火力分隊聯合風控和高戒備狀態，機動支援組織演練，全面提升火力快反能力和體系策應能力。

火箭軍某旅也參與對台任務，連夜向作戰地域機動轉進，快速完成發射準備，建立高戒備狀態，接令後立即對預定目標發起多型號大彈量多波次模擬火力打擊。

▼ 火箭軍某旅參與對台任務。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 「聯合利劍-2024B」演習、東部戰區 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）

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