國防院分析：中共封鎖台灣6大區兵力運用＆目的　航母驗證反介入

▲國防部公布最新共軍「聯合利劍-2024B」演習概況。（圖／國防部提供，點圖放大）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍近日執行「聯合利劍-2024B」軍演，把重點放在「要港要域封控、對海對陸打擊」等項目。對於本次軍演，身為我國防智庫的國防安全研究院，其網路安全與決策推演研究所助理研究員高志榮撰文，其中分析了解放軍本次6個演習區的軍事行動與兵力運用可能。

對於本次軍演，高志榮以題為「中共聯合利劍-2024B演習研究」撰文。他表示，中共「遼寧號」在軍演前率先穿越巴士海峽，進入西太平洋活動，其可能驗證「反介入」能力。他更從6個演習區試擬相關解放軍軍事行動說明，預判產生的影響，作為我國防安全後續應處作為建議。

首先，在「解放軍演習區域」部分，高志榮表示，本次「聯合利劍-2024B」與今年5月23日、24日的「聯合利劍-2024A」相比，這次共軍的演訓區雖無屏東以西、澎湖以西海、空域，但位於台灣海峽中、北部的二塊演訓區，則略比上次軍演向台灣前推，且增劃基隆港東北面130海浬海空域，影響北面向南航行之空中及水面國際航道。

高志榮指出，中共解放軍東部戰區宣稱，這次操演仍以陸軍、海軍、空軍、火箭軍為主，且置重點於「海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權」等項目。

在「實際戰時解放軍可能之兵力運用規劃」方面，高志榮分析，演習1區基隆東北海空域，共軍可運用浙江台州SU-30MKK及J-10戰機50餘架、作戰艦10艘次及海警多艘，實施海空戰備警巡、要港要域封控，禁止民航機及商貨船進出基隆港、松山及桃園機場等區域。

高志榮表示，演習2區桃園西北海空域，共軍可運用浙江衢州SU-30MKK戰機40餘架、作戰艦10艘次及海警多艘，對台北港及桃園、新竹機場區域進出之民航、空軍戰機及海運實施海空戰備警巡、要港要域封控，禁止其進出該區域。

高志榮指出，演習3區台中西面海空域，共軍可運用廣東汕頭J-10C戰機50餘架、作戰艦10艘次及海警多艘，對台中港及清泉崗、嘉義機場區域進出之民航、空軍戰機及海運實施海空戰備警巡、要港要域封控，禁止其進出該區域。本區域將直接遭遇國軍空軍清泉崗及嘉義基地的IDF及F-16戰機干擾其任務，南昌J-16及蕪湖J-20須俟時安排增援。

接著，高志榮點出，演習4區高雄西面海空域，共軍亦運用廣東汕頭J-10C戰機50餘架、作戰艦10艘次及海警多艘，對高雄港、台南、岡山及小港機場區域進出之民航、空軍戰機及海運實施海空戰備警巡、要港要域封控，禁止其進出該區域。

他說，本區域汕頭J-10C同時亦投入第3區運用，兵力已全運用，故南昌J-16及蕪湖J-20，亦須俟時規劃增援。另共軍遠火多管火箭PCH-191部隊，適時支援演習2、3、4區之海面目標及相對應的空軍機場實施打擊。

高志榮表示，演習5區台東東面海空域，共軍可運用江西南昌及浙江衢州J-16及SU-30MKK戰機70餘架、遼寧號航母戰鬥群及所屬J-15戰機、海警、H-6K轟炸機、J-20戰機及火箭軍，對豐年及台東機場區域進出之民航、空軍戰機實施空中戰備警巡，禁止其進出該區域，並對西太平洋美軍預做反介入/區域拒止作戰的準備。

他說，南昌、衢州及蕪湖的J-16、SU-30MKK及J-20，除本區任務外，亦已投入演習3及4區的任務，如要求全時封控，兵力已近全般投入，須規劃納編北及南部戰區鄰近空軍兵力執行。

至於演習6區花蓮東面海空域，高志榮分析，共軍可運用福建武夷山及浙江台州J-11及SU-30MKK戰機70餘架、作戰艦10艘次及海警多艘，對花蓮機場及花蓮港區域進出之民航、空軍戰機及海運實施空中戰備警巡、要港要域封控，禁止進出該區域。

他表示，本區域任務直接遭遇空軍花蓮F-16戰機防空攔截阻擊，台州SU-30MKK及J-10戰機亦須運用於演習1區，兵力已無法轉用執行其他任務。

▼「聯合利劍－2024B」演習 。（圖／翻攝 中國軍事）



高志榮表示，火箭軍東風短程戰術彈道飛彈，備便隨時對台灣10處空軍機場實施火力制壓，使台灣空中反擊戰力能力降低，另長劍10∕100巡弋飛彈部隊及各區空中戰備警巡戰機，俟令對台灣雄風二E型地對地巡弋飛彈執行攻擊。

他認為，電運9及J-16電戰機，伺機配合對國軍指管通情系統實施電子壓制，掩護各區域部隊執行任務。實戰時各演習區解放軍空軍戰機，將於台灣防空飛彈射程外或是於雷達搜索死角執行，以確保安全。

總體而言，高志榮表示，海空封鎖兵力尚能規劃執行，但仍須考量外軍介入的問題，共軍作戰前的整備會有跡可循，其中航母戰鬥群的前推部署時即須提高警覺，雖不至於對美軍形成支援台灣的絕對影響，然其在西太平洋的作戰，仍須將此前推兵力，列入作戰任務規劃。

他認為，共軍如運用大兵力採取海空封鎖將影響我戰力的維持，我海空軍及海巡採適當應處，主兵力空軍戰機及地對地巡弋飛彈，為後續作戰採取戰力保存，並以突破東部的封鎖為首要任務，為我軍及美軍開啟後續作戰的能力。