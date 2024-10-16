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兩岸民眾對軍演麻木？　國台辦：當天台股震蕩引發投資者緊張憂慮

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2024.10.16） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍14日清晨宣布進行「聯合利劍-2024B」軍演，兩岸股市剛開始震盪走勢，最終收盤呈現上漲，似乎反應兩岸民眾對軍演憂慮又麻木的矛盾感受。對此，陳斌華指出，「當天台股震蕩下跌，引起投資者的緊張憂慮，也引發台灣社會各界關注討論。這是事實。」

軍演當天，兩岸股市都有震盪走勢，最終收盤呈現上漲。台北股市上下波動超過215點，最終盤中逆勢上漲超過百點，加權指數終場上漲73.65點收盤。大陸滬深股市也未受太大影響，有大陸網民指出，「無感也習慣了。」

兩岸民眾對軍演「憂慮、麻木」矛盾心情。陳斌華指出，「當天台股震蕩下跌，引起投資者的緊張憂慮，也引發台灣社會各界關注討論。這是事實。」

媒體也提問，根據台灣民調指出，「台灣民眾希望在「中華民國」存在客觀事實下，希望兩岸繼續維持現狀？」包括陸委會主委邱垂正也表示，大陸方面始終不願正視「中華民國」存在，併吞台灣的目標未曾改變？

陳斌華僅表示，「要和平、要發展、要交流、要合作，是島內的主流民意，賴清德謀「獨」挑釁行徑、蓄意升高兩岸緊張局勢，危害台海和平，與台灣主流民意背道而馳，這也是事實。」

陳斌華點出，當前兩岸問題的癥結在於賴清德頑固堅持「台獨」立場，鼓吹「新兩國論」，煽動兩岸敵意對抗，不斷滋事挑釁，蓄意加劇局勢緊張，導致台灣兵凶戰危、台灣民眾利益受損。

陳斌華表示，統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，也是台灣的前途未來和台灣同胞的利益所在，不容抹黑誣蔑，更不可阻擋抗拒。賴清德當局一直企圖通過渲染「大陸威脅」，以所謂“民主自由「為幌子倚外謀獨」「以武謀獨」，企圖將台灣綁上「台獨」戰車，裹挾台灣民眾當「台獨炮灰」。

陳斌華說，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。希望台灣民眾認清賴清德的「台獨」真面目和極端危害性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。

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