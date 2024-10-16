「拜託！中共由訓轉戰說法很可笑」　軍方前官員：都是羊入虎口

▲聯合利劍2024B軍演。（圖／翻攝央視）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍近日執行「聯合利劍-2024B」軍演，進行約13小時便宣告落幕。我國防部前視察盧德允昨天（15日）表示，所謂「由訓轉戰」的說法非常可笑，只是想要嚇人的噱頭，他說，國軍這麼多飛彈難道是假的嗎？多少雄二、雄三飛彈升火待發瞄準這些中共軍艦，「由訓轉戰」這些都是羊入虎口。

針對中共這次「聯合利劍B」軍演，盧德允表示，這不是武力犯台的步驟，整個演習設計，仍然停留在「灰色地帶作戰」，不會有互相開火狀況，就算總統賴清德講了什麼讓中共不高興，也沒有踩到中共對台的紅線。

至於什麼是中共的紅線？盧德允說，台獨、重大動亂可能引起台獨，或是美國軍隊直些到台灣駐軍協防，以及和平努力絕望等，現階段這些條件跟紅線還差很遠，所以中共沒有合理正當性（動武）。

至於所謂中共是否可能「由訓轉戰」或「由演轉戰」？盧德允表示，這是非常可笑的，想要嚇人的噱頭。他解釋，由訓轉戰的意思，是中共圍著台灣，軍艦、飛機突然對我們攻擊奇襲。

「拜託！這不可能！」盧德允表示，開戰必須要有合理正當理由，現在中共沒有，而且中共軍艦在台海周邊，明眼人都知道這是最安全的時候，中共怎可能這時候由訓轉戰。

盧德允表示，國軍這麼多飛彈都假的嗎？多少雄二、雄三，升火待發瞄準這些中共軍艦，由訓轉戰這些都是羊入虎口。他說，所以才會有一種說法，當老共圍著台灣的船跑掉、遠離台灣時，才是要緊張的時候。