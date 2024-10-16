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馬文君氣炸連六問「聯合利劍C」會不會登陸？　蔡明彥：無法憑空想像

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍14日進行「聯合利劍-2024B」軍演，藍委馬文君今（16日）質詢時詢問，若未來有「聯合利劍C」會登陸嗎？國安局長蔡明彥回應，己沒法做這樣的預判，「我們在推演演習的預案不是憑空想像，我們會根據它演習時實際的兵力調度等等做判斷，這次的預判也非常準確。」馬文君不滿意且至少六度追問同樣問題，並怒嗆國安局要告訴我們C會出現、讓全民知道，「而不是歌舞昇平，所以誰製造錯假訊息，誰讓我們人民在無感當中？」蔡則回酸，確實中共有這樣的操作。

國安局長蔡明彥今赴立院外交及國防委員會報告並備詢。馬文君質詢時指出，連續兩次聯合利劍2024演習A、B目的跟不同是什麼，「A的時候大家就猜到有後續，當時澎湖還在範圍中，B的時候澎湖已經不見，也把台灣封鎖起來的包圍戰，顯然他們認為A已經拿下澎湖。接下來如果有C會發生什麼事？它會不會是登陸？」

蔡明彥說，中共歷次軍演都有不同演習科目要推動，聯合利劍2024演習C會不會發生、科目如何進行不適合做太多臆測，而中共一些軍演相關的預案大概有幾個重點。第一、聯合火力打擊，聯合封控、聯合登陸，還有聯合拒止。馬文君不滿意回應，再次追問同樣題目，這個部分你們有沒有這樣研析？

蔡明彥回應，委員對A的解釋沒有那麼貼近實際狀況，並沒有把澎湖列為拒止重點。馬文君不滿意回應，至少五度追問同樣題目，這個部分你們有沒有這樣研析？蔡明彥回應，自己沒法做這樣的預判，「我們在推演演習的預案不是憑空想像，我們會根據它演習時實際的兵力調度等等做判斷，這次的預判也非常準確。」

馬文君再度不滿表示，這本來就要做，而且不是國安局的事情，國安局要告訴我們C會出現、讓全民知道，「而不是馬照跑、舞照跳，現在大家就是這種歌舞昇平，所以誰製造錯假訊息，誰讓我們人民在無感當中？」蔡則回酸，確實中共有這樣的操作。

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