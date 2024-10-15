客人不多！他納悶「百貨公司內的店賺什麼」　網曝2關鍵：太小看了

▲很多人喜歡逛百貨公司。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人一到假日，就會去百貨公司逛逛，吹吹冷氣、吃吃美食，但未必會購物。近日有網友好奇拋問，百貨公司內有部分商家看起來都沒客人，這樣老闆要賺什麼呢？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「百貨公司店家到底賺什麼」為標題發文，提到他有時會去百貨公司逛逛，不過他卻發現，其實有部分商家是沒什麼客人的，這樣老闆要賺什麼呢？一天下來，賣出的東西應該也不夠付租金和員工的薪水吧？

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貼文曝光後，就有網友表示，「靠該品牌的死忠粉絲，跟走過看看的客人不同，VIP的一次消費力是很恐怖的」、「只要一個月有一個VIP消費一個包，當月業績就應該就達標了」、「因為VIP一來就是百萬起，哪缺你一個散客」、「一個月賣一單VIP就夠了」、「你太小看不用工作的貴婦逛街的威力了」。

也有網友指出，「有些快閃店就是這樣，老闆會虧本，主要是為了打開知名度，讓更多人知道這個品牌」、「有些是意在設櫃，就只是設置一個地方讓客人能找到店家的概念，然後實際賺錢跟運作的地方在網路賣場跟倉儲」、「有些店基本實體門市也沒東西給你買，就是設櫃來給你看的，概念店就很類似」。

還有網友回應，「不用替老闆們擔心」、「我目前做過在百貨裡面的兩家，一家餐飲業，一家服飾業，兩家都是虧損狀態，但是過年時期或是週年慶都超級忙，業績大多都在那時候拉起來」。