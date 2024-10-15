跟同事一起訂外送「只有1張發票」會想拿？網一面倒：觀感很差

▲原PO會和同事一起訂外送。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大家一起訂餐，通常只會有一張發票，近日有網友發文表示，如果和同事們一起訂外送，大家會想要拿那張實體發票嗎？畢竟自己也有出錢，應該也可以拿。不過貼文一出，多數網友都認為，發票通常會給幫忙訂餐的那個人。

女網友在Dcard上，以「好奇大家會堅持拿發票嗎」為標題發文，提到訂外送後，餐廳通常會把紙本發票放在餐點的袋子內，如果和同事們一起點了外送，大家會想拿那張實體發票嗎？她每次都不好意思拿，只能看同事直接把發票給拿走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO認為，那份餐點並不是同事請的，有出錢的她，應該也可以拿發票才對，只是無奈自己很容易不好意思，所以往往沒有開口要發票，大家也會想拿嗎？畢竟那也是一次中獎的機會。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們都是主揪拿走，個人覺得還好，畢竟主揪很辛苦」、「誰叫的誰拿啊，你想自己拿一張發票就自己點啊」、「誰主揪誰拿+1，畢竟人家還要問你、點餐、送餐，工作還要做這些額外的事情，然後還要被計較發票，如果我是當事人，知道會很傻眼」、「我覺得只有幫忙訂的人有資格拿，除非人家不要、問誰要，不然其他人只是搭便車憑什麼搶發票，有這種行為會給人觀感很差」。其中還有網友表示，「我負責叫外送，所以我都自己收起來，有中獎就叫飲料大家一起喝」。