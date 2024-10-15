幫忙訂餐「主管卻沒給錢」要怎麼辦？過來人教1招：就方便多了

▲同事們有時會一起訂飲料。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

先幫人墊錢，結果對方又不主動給，應該怎麼處理比較好？近日就有網友發文透露，每次同事們一起訂東西吃，主管都說錢要晚點交，可是最後都沒給，因此她實在煩惱，不知該怎麼辦。貼文曝光後，不少網友都熱心給建議。

女網友在Dcard上，以「如果主管不付錢怎麼辦」為標題發文，提到他們同事偶爾會一起訂下午茶、飲料或是便當，雖然同事們都會主動給錢，可是主管卻不會，不是當下沒任何表示，就是說自己晚點再給，結果最後也沒有後續。對此，原PO實在煩惱，因為即便這次沒收到主管的錢，下一次訂餐時，對方仍照樣指定餐點，她應該怎麼做才比較好呢？

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貼文曝光後，底下網友留言表示，「在大家面前幫他訂餐，或是大聲說出金額讓其他人聽到，也在大家面前跟他索取這費用，同事都見證到了點餐跟付錢。或是清楚列出明細跟金額以及訂餐同事，上面有給錢沒給錢一目了然，拿這張去給主管請款」、「那就不要訂下午茶、飲料或便當，幾次不要跟不要當主揪，後來自己前一晚買喜歡吃的帶過去就好」、「我都直接不帶錢出門的」。

也有不少網友建議，「我們主管都定期給1000、2000元放他零錢袋裡面扣」、「之前主管真的很忙，會忙忘記，就有問他要不要先預繳，每次繳一千，用完我再跟他收，之後就方便多了」、「直接把還沒付的明細傳LINE給主管，順便問主管能不能直接給你1000元慢慢扣，因為他很忙，你也不好意思一直找他要錢，可是你也沒有那麼多錢可以幫他預墊」。