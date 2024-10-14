中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

▲通次室資安暨網戰整備處處長毛建秋少將。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區14日在台灣周邊海、空域執行「聯合利劍-2024B」演習，執行約13小時左右便火速落幕。針對資訊安全方面，通次室資安暨網戰整備處處長毛建秋少將表示，這次軍演掌握的網路偵測、掃描次數，是10月上旬的兩倍量，但駭侵跟試探都遭到阻絕。

毛建秋於傍晚的臨時記者會上表示，這次軍演所掌握到網路偵測跟掃描次數，相較於10月上旬是有比較多的狀況，數量上大月是有2倍之多；不過，他也強調，駭侵、試探次數都遭到阻絕，沒有網路受害也沒有異常，後續會針對網路狀態持續監控跟觀察。

在軍事動態方面，根據國防部公布「共軍聯合利劍-2024B」演習概況，中共東部戰區於10月14日5時宣布在台灣周邊海、空實施演習，對我執行聯合海空戰備、警巡、要港要域封控、對陸對海打擊及奪取綜合控制權等演練課目，本次共軍軍演共開設9處演習區(本島周邊6處、馬祖、東引、烏坵等3處)。

國防部指出，截止14日16時30分為止，偵獲中共海上兵力，作戰艦17艘(其中4艘於東南應變戰區外)、海警(公務)船17艘(3艘於我北海區域、2艘於中線空域、3艘於西南海域、4艘於東部海域、5艘於外島)。另外，中共空中兵力，主、輔戰機、直升機及無人機共125架次，其中90架次進入我應變區。

另外，國防部情次室次長謝日升中將表示，今天國防部偵獲的125架次共機，的確是目前觀察到「單日最高」。而在東部空域，國防部也有掌握中共遼寧號起飛的殲-15戰機。