　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍「圍台軍演」　軍事專家稱：台灣像「豪豬」南部是大腦

記者廖翊慈／綜合報導

中國人民解放軍今（14）日凌晨組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，進行圍台「聯合利劍–2024B」演習，這也是今年第2次對台軍演。北京軍科學院的研究員付徵南將台灣比喻成一頭豪豬，並稱南部地區是「精神大本營」。

綜合陸媒報導，付徵南指出，相較於5月的「聯合利劍–2024A」演習的5個點位，「聯合利劍-2024B」演習區域增加到了6個點位，包圍網進一步加密。

他表示，「如果把台灣比作一頭豪豬，北部地區是台灣經濟和政治中心，相當於它的『心臟』；南部地區是『台獨』意識形態的『精神大本營』，相當於它的『大腦』；東部地區是台灣的『避難所』和『安全屋』，相當於它的『肚皮』；西部地區要點密集，是台灣防禦體系的重心，相當於它的『利刺』。」

▲「聯合利劍–2024B」軍演示意圖。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

▲▼「聯合利劍–2024B」軍演示意圖。（圖／翻攝自中國海警、東部戰區）

▲▼ 大陸軍演 利劍2024Ｂ 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

付徵南指出，本次中國海軍強調演練，在台灣海港口的位置，一連串的布局都在表明，大陸方面對台獨的不認同，以及宣示主權的手段。

我方國防部指出，總統賴清德國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志；中共所謂「挑釁滋事」完全悖離事實。

此外，我方國防部也強調，「加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮我國際生存空間。面對敵情威脅，全體國軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國防安全。

ET快訊
快訊／台南鐵皮屋火警！濃煙烈焰狂竄　12車24人急搶救
拒檢狂衝逼警連開9槍！2匪落網開撕互咬　他慘中2槍通緝身分曝
范曉萱頂鮮豔綠髮「蕭敬騰婚禮獻唱」　近況曝光
快訊／19:20花蓮規模4.4「極淺層地震」　最大震度3級
一粒告別首賽季「約定明年見」！　球迷不捨：還沒看過本人
聯華食品大火釀9死　達成和解...廠長等3人緩刑
國防部發布最新監控影片　F-16狙擊手萊艙鎖定共軍殲15
解放軍圍台軍演　軍事專家稱：台灣像「豪豬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍「圍台軍演」　軍事專家稱：台灣像「豪豬」南部是大腦

快訊／「聯合利劍-2024B」結束了！　解放軍預告：持續練兵備戰

陸海警對馬祖常態化執法巡查？　宋忠平：軍警模擬圍台更精準具象

蘇紫雲：圍台軍演「針對心理、士氣」　台灣優先顧好心理防線

把台灣畫成「巨大愛心」！　中共海警喊話：巡航都是愛你的形狀

快訊／陸軍演不針對台灣同胞　國台辦：堅決懲戒賴清德「台獨」謬論

A股深V反彈三大股指漲超2%！　5019檔股票上漲…半導體板塊居前

陸海警萬噸艦首次加入對台演習　艦首有撞角...配速射砲及直升機坪

紅字「勒」覆蓋台灣！　解放軍po軍演動畫：挑釁越甚，勒得越緊

陸逃逸副市長遭查封1021處房產及38輛汽車　涉貪資產達140億

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【颱風假的老師】嘴角怎麼壓不下去了XD？

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

解放軍「圍台軍演」　軍事專家稱：台灣像「豪豬」南部是大腦

快訊／「聯合利劍-2024B」結束了！　解放軍預告：持續練兵備戰

陸海警對馬祖常態化執法巡查？　宋忠平：軍警模擬圍台更精準具象

蘇紫雲：圍台軍演「針對心理、士氣」　台灣優先顧好心理防線

把台灣畫成「巨大愛心」！　中共海警喊話：巡航都是愛你的形狀

快訊／陸軍演不針對台灣同胞　國台辦：堅決懲戒賴清德「台獨」謬論

A股深V反彈三大股指漲超2%！　5019檔股票上漲…半導體板塊居前

陸海警萬噸艦首次加入對台演習　艦首有撞角...配速射砲及直升機坪

紅字「勒」覆蓋台灣！　解放軍po軍演動畫：挑釁越甚，勒得越緊

陸逃逸副市長遭查封1021處房產及38輛汽車　涉貪資產達140億

辜濓松43年前催生！　ABA年會11／18、19台北登場

愛莉莎莎出國搞丟護照！　結局反轉她哭了：人品太好

快訊／台南鯤鯓路鐵皮屋火警！濃煙烈焰狂竄　12車24人急搶救

僅列冊2萬華拾荒者「上百人領嘸補助」？　北市駁斥：洪申翰倒果為因

「廣電影音製播人才創意培訓計畫」火熱招生　專家指導與實戰演練

拒檢狂衝逼警連開9槍！2匪落網開撕互咬　他慘中2槍通緝身分曝　

中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

紅燒牛肉麵竟居冠！營養師曝「台味麵食熱量表」　

經濟部預告用電大戶將「拉高節電率」！4900家企業「全公司」適用

快訊／19:20花蓮近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度3級

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

大陸熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

快訊／國台辦實施懲戒！台獨名單再新增3人　

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

快訊／利劍軍演結束了！解放軍預告：持續練兵備戰

陸軍演3種不尋常訊號！李扁蔡時期都沒有

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

配合利劍軍演！陸海警新路線「首次環台」

解放軍軍演「航母艦載機」出擊畫面曝 各軍種演練科目同時釋出

選清晨突襲宣佈「圍島軍演」 陸軍事專家：「全天候」實戰氛圍更濃

解放軍圍台軍演區域3次比較圖曝！　嗆「越勒越緊」

更多熱門

相關新聞

快訊／結束了！解放軍：「聯合利劍-2024B」圓滿完成

快訊／結束了！解放軍：「聯合利劍-2024B」圓滿完成

總統賴清德雙十國慶演說後，大陸解放軍今（14）日宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，這也是今年第二次對台軍演。稍早，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成，將繼續練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。

中共軍演跟「祖國論」有關？　洪申翰轟：中國玻璃心聽到事實就崩潰

中共軍演跟「祖國論」有關？　洪申翰轟：中國玻璃心聽到事實就崩潰

陸海警預示對馬祖常態化執法巡查？

陸海警預示對馬祖常態化執法巡查？

把台灣畫成「巨大愛心」！　中共海警喊話：巡航都是愛你的形狀

把台灣畫成「巨大愛心」！　中共海警喊話：巡航都是愛你的形狀

快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

關鍵字：

中國軍演台灣圍台聯合利劍

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer 1句話早表態

大谷長打遭改判　打點沒了引不滿

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面