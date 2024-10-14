解放軍「圍台軍演」　軍事專家稱：台灣像「豪豬」南部是大腦

記者廖翊慈／綜合報導

中國人民解放軍今（14）日凌晨組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，進行圍台「聯合利劍–2024B」演習，這也是今年第2次對台軍演。北京軍科學院的研究員付徵南將台灣比喻成一頭豪豬，並稱南部地區是「精神大本營」。

綜合陸媒報導，付徵南指出，相較於5月的「聯合利劍–2024A」演習的5個點位，「聯合利劍-2024B」演習區域增加到了6個點位，包圍網進一步加密。

他表示，「如果把台灣比作一頭豪豬，北部地區是台灣經濟和政治中心，相當於它的『心臟』；南部地區是『台獨』意識形態的『精神大本營』，相當於它的『大腦』；東部地區是台灣的『避難所』和『安全屋』，相當於它的『肚皮』；西部地區要點密集，是台灣防禦體系的重心，相當於它的『利刺』。」

▲▼「聯合利劍–2024B」軍演示意圖。（圖／翻攝自中國海警、東部戰區）

付徵南指出，本次中國海軍強調演練，在台灣海港口的位置，一連串的布局都在表明，大陸方面對台獨的不認同，以及宣示主權的手段。

我方國防部指出，總統賴清德國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志；中共所謂「挑釁滋事」完全悖離事實。

此外，我方國防部也強調，「加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮我國際生存空間。面對敵情威脅，全體國軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國防安全。