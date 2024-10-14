國防部：中共軍演沒有逾越24浬距離　中方劃設12浬非真正兵力所在

▲國防部情次室次長謝日升中將說明最新軍演狀況。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍東部戰區14日宣布在台灣周邊海、空域執行「聯合利劍-2024B」演習。我國防部下午舉行臨時記者會，情次室次長謝日升中將表示，中共公佈的範圍確實緊接著12浬外，但針對這次與過去演習的了解，活動是在該區域之內是「視野」，不是真正的兵力所屬位置，並沒有逾越24浬距離。

由於中共本次軍演的劃設區域，相較於上次「聯合利劍-2024A」距離更近。謝日升表示，中共公佈的範圍確實緊接著12浬外，但針對這次與過去演習的了解，活動是在該區域之內是「視野」，不是真正的兵力所屬位置，並沒有逾越24浬距離。

至於中共火箭軍的動態，謝日升表示，這一直是高度關注跟密切掌握的，跟之前111年的操演，都有關注，目前為止火箭軍兵力活動沒有看到類似111年發布的飛航公告跟禁限制區域，乃至關閉海空域的報告。

在軍方的預期方面，謝日升表示，中共所有解放軍的各項軍事演習，都列為研究項目，聯合利劍系列操演，也在平常想定跟分析重點，預期與掌握的目前都是一樣的。他強調，台海周邊的機艦也都一樣，每一條船、每一架飛機，在應變區都會高度掌握。