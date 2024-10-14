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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／咬到！F-16狙擊手萊艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

 

記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區14日在台灣周邊海、空域執行「聯合利劍-2024B」演習，執行約13小時左右便火速落幕。我國防部也隨即發出監控影片，其中除了我國銳鳶無人機升空，監控各型共艦外，也釋出我F-16戰機以狙擊手萊艙標定中共航母遼寧艦的艦載機殲15的畫面。

根據國防部所釋出的應處畫面，除了海軍銘傳艦緊急出港之外，也包括海鋒大隊飛彈車、雷達車依令前往指定位置。特別的是，軍方也釋出我國銳鳶無人機升空，監控各型共艦；更釋出我F-16戰機以狙擊手萊艙標定中共航母遼寧艦的艦載機殲15的畫面。

事實上，過去軍方也曾釋出狙擊手萊艙標定殲16戰機的畫面，當時熟悉軍事武器的國防部智庫、國防院學者舒孝煌接受媒體訪問時就曾表示，國軍透過此畫面，有彰顯「我看到了你，我牢牢咬著你，且隨時可以打下你」的意涵。

▼ F-16狙擊手萊艙標定中共航母遼寧號艦載機殲15畫面。（圖／國防部提供）

▲▼ F-16狙擊手萊艙監控殲15。（圖／國防部提供）

對於中共傍晚宣布結束軍演一事，國防部發言人孫立方表示，國防部對於台海的狀態掌握是24小時隨時常態戒備，今天即使演習，戰備狀態也維持常態，並不會因為宣布演習結束就鬆懈。

孫立方表示，目前掌握狀態（截至晚間6時30分左右），大部分軍機跟軍艦都脫離應變區，但是部分海警的艦艇還維持在區域內，所以總而言之，國防部會依據敵情徵候，決定應變的層級跟手段。

▼銳鳶無人機監控中共海警船畫面。（圖／國防部提供）

▲▼ F-16狙擊手萊艙監控殲15。（圖／國防部提供）

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