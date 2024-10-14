快訊／軍演結束！金防部執行專案任務　明起暫停軍事據點參訪

▲因應共軍軍演，金門所有軍事據點明日起暫停參訪。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許宥孺／金門報導

中國解放軍今(14日)宣布對台灣展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，金門地區雖然不在規劃的演習範圍，不過在敏感時刻，金門觀光處仍宣布，自明(15)日起暫停擎天廳、排雷館、明德公園及大膽島等處對外開放參訪，使得不少已排定遊程的民眾臨時接獲通知行程泡湯，抱怨連連。

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▲國防部公布最新共軍「聯合利劍-2024B」演習概況。（圖／國防部提供）

中國大陸今宣布，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍及火箭軍等，將於台灣海峽北部、台灣北部、東部、南部海域展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。軍演重點包括海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊及奪取綜合制權等項目，並在稍早宣布演習結束。

儘管演習結束，金門縣觀光處表示，接獲金防部通知，該部因執行「專案任務」，自10月15日起，擎天廳、排雷管、明德公園及大膽島等處，暫停對外開放參訪。

▲▼金門軍事據點明日起暫停參訪。（圖／記者林名揚翻攝）

有民眾表示，原本興高采烈已排定明天將與友人至太武山擎天廳參訪，一探「鬼斧神工」的超巨型坑道雄偉，卻被臨時通知行程被取消，一頭霧水，經了解才知道目前正值大陸軍演，金防部可能為戰備需要才臨時關閉所有軍事據點參訪，也讓兩岸緊張氣氛升高了不少。