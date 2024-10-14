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台南玉井山難搜救訓練基地體驗　南消防火防災宣導成亮點

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動，為使活動順利圓滿，也出動義消玉井山搜成員應援，讓40位參加活動的老師及同學透過體驗消防隊員工作，提升防災意識及災害應變知能，成為家庭防災小小守門人，結合消防與學校能量推廣，收穫滿滿。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次防災教育闖關，在玉井國小內設置的「玉井義消山搜分隊」新基地舉行，由大橋特搜分隊教官合力玉井分隊警消設計，有多項貼近師生所需之防災識能關卡，包括室內教學：「山搜任務介紹」、「器材裝備展示」、「登山防災知識」、「電器火災宣導」、「秋冬防火觀念」、「實用急救技巧」，室外體驗更加入：「繩索攀降」、「拖拉救援」、「傷患搬運」等訓練，讓同學們分組闖關，從生動有趣的活動中學習，笑聲、加油聲此起彼落，更有小學長直呼刺激有趣，也有師長感受炎熱，直說「消防員好辛苦，那麼熱還要工作，真感到無比很敬佩」。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在活動之餘訓練場外「創意消防山域彩繪」，成為當日拍照打卡熱門景點，師生紛紛踴躍與警義消合照紀念，該彩繪由山搜顧問創作，藉以激發兒童隊消防安全認同感，並發揮創造力與想象力，鮮明特色充分展現消防守護山區居民的信念，玉井分隊同時宣導：熱烈歡迎19歲以上年輕男女加入玉井義消行列；此外強力宣導3重點為：(1)家中勿堆積大量雜物以免影響避難逃生、(2)住宅裝設鐵窗應預留逃生出口、(3)住宅應安裝住宅用火災警報器及早偵測火災發生，確保降低民眾生命財產損失。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防局透過安排趣味活動，散播消防知識種子向下扎根，讓師生更深入地了解防火防災知識，透過與消防員們互動交流，亦了解消防平時工作與生活，藉以提高對消防安全認識，更懂得如何保護自己並避免傷害發生，共創宜居平安家園。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯提醒市民，根據統計相關電器火災數據發現，電氣火災釀禍主因仍以延長線、室內配線為大宗，而電器產品部份，鋰電池類電器則為第三名，也提醒民眾遵守電氣「五不一沒有」原則，降低電氣因素火災發生風險，將持續運用官方及社群網站，推廣防火宣導來教育民眾。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅呼籲：「居家平時應注意用火用電，並強調住宅用火災警報器的重要性」，正逢秋冬季節交接期，除防範電器火災，也需強化防範爐火烹調、遺留火種等住宅起火原因，推廣家庭逃生計畫及兩方向逃生模式，故希望藉由本次活動，喚起民眾意識，尤其長者、幼童及身心障礙者等避難弱勢族群「防患未然」的消防安全觀念。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，14日配合玉井國小辦理「山難搜救訓練基地介紹體驗與防災宣導」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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