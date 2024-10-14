防災裝備再升級　南消四大大內分隊受贈防焰防護服

▲台南市消防局第四大隊大內分隊於14日舉行「Nomex防焰防護服」捐贈典禮，由大內義消顧問團、大內區多位里長及熱心公益的民眾捐贈，並由四大隊長蔡國保代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊大內分隊於14日舉行「Nomex防焰防護服」捐贈典禮，由大內義消顧問團、大內區多位里長及熱心公益的民眾捐贈，並由消防局第四大隊大隊長蔡國保代表受贈，同時頒發感謝狀致謝，以感謝現場多位熱心人士願意支持消防工作。

大內分隊區轄內有屬林業及自然保育署嘉義分署所管轄的保育林地，一旦發生森林火警，需耗費大量人力及長時間救災，然穿著一般使用於建築物火災之消防衣，面對長時間救災不僅悶熱且不利於移動，容易造成脫水及中暑現象，因此在顧問團王宸緯團長號召下一起捐贈防火服給予大內分隊，為守護大內區盡一份心力。

第四大隊大隊長長蔡國保表示，防焰防護服在面對上述火警案件時，同仁穿著在身上除移動方便外，也有一定的保護作用。而每年10月底至隔年5月為森林火警及雜草火警好發季節，有了這批防火服及台南首創的高壓細水霧幫浦車的加入讓分隊人員可以更好地發揮戰力。

消防局局長李明峯呼籲，冬季天乾物燥不只是森林火警好發季節，也在此提醒民眾使用瓦斯應簽訂定型化契約，以維護使用安全，居家保持環境通風，以避免一氧化碳中毒。希望藉由本次捐贈活動，引起更多熱心公益民眾參與消防救災工作，打造更安全的生活環境。

市長黃偉哲亦表示，守護民眾安全不只是消防人員的使命也是我當市長的一大優先任務，感謝消防人員的辛勞，讓你我生活在一個安全的城市當中。