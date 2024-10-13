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巷仔Niau引發熱潮　台南乘勝追擊周邊商品陸續上市

▲台南市文化局舉辦「踅」台南活動，引起熱烈回響，活動開始截至12日為止，已經有181名民眾，衝滿4個園區，換得紀念棒球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局舉辦「踅」台南活動，引起熱烈回響，活動開始截至12日為止，已經有181名民眾，衝滿4個園區，換得紀念棒球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

文博會巷仔Niau復出，在台南市引起追貓熱！台南市文化局舉辦「踅」台南活動，引起熱烈回響，活動開始截至12日為止，已經有181名民眾，衝滿4個園區，換得紀念棒球，民眾參與的熱情也令工作人員相當驚訝。

由於不少民眾紛紛表示希望能買到周邊商品，文化局首波推出限量專屬T恤及L夾，後續也將陸續推出各式兼具收藏及實用價值的商品，滿足各界的需求。

▲台南市文化局舉辦「踅」台南活動，引起熱烈回響，活動開始截至12日為止，已經有181名民眾，衝滿4個園區，換得紀念棒球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，巷仔Niau自從文博會一炮而紅，為台南創造不少話題，各界也希望能藉著高人氣，帶領外地遊客更認識台南。為此在10月份規劃巷仔Niau「踅」台南活動，讓7 隻巷仔Niau進駐安平古堡、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、焦吧哖園區以及新營民治市政中心，並推出集章活動，集滿3個章就可兌換限量初階禮，集滿6個章即可兌換限量達成禮，透過活動將人流導向台南市各地。

巷仔Niau設置區域範圍相當廣，但活動開跑六天，截至昨天為止，已經換出181個限量達成禮，由於要換到達成禮，車程起碼需要經過10個行政區，平均每天都有30組遊客來回奔波，民眾的熱情，也讓工作人員直呼長見識了。

隨著追Niau熱也帶起周邊商機，在網友殷切期盼下，文化局於設置最大巷仔Niau的山上花園水道博物館規劃商品專區，販售限量T恤及L夾，貨品才剛上架，就有不少民眾搶購留念。

▲台南市文化局舉辦「踅」台南活動，引起熱烈回響，活動開始截至12日為止，已經有181名民眾，衝滿4個園區，換得紀念棒球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，10月底前還有更多生活及創意用品會陸續上市，滿足各界需求，也讓巷仔Niau充分加持城市宣傳及觀光，成為台南特殊的文化品牌。

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