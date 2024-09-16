東漂青年榮耀花蓮！吉安四寳原食原味入餐盒　「飽寶盒」獲大獎

▲由吉安四寶農特產精心烹調的「吉安飽寶盒」，榮獲經濟部特色盒餐節「精選餐盒大獎」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

選用花蓮吉安四寶農特產米、韭菜、龍鬚菜、芋頭精心烹調，由「加家食堂」推出的「吉安飽寶盒」，集色香味於美味餐盒，贏得評審青睞，榮獲經濟部2024特色盒餐節「精選餐盒大獎」。鄉長游淑貞特地前往張貼紅榜，讚賞食堂業主李喬毓以在地食材，堅持原食原味營養健康理念，創作美味飽足的餐盒。

▲鄉長游淑貞前往張貼紅榜，讚賞食堂業主李喬毓以在地食材，創作美味飽足的餐盒。

「吉安飽寶盒」在來自全國219家業者、多達293品項中脫穎而出，實在不容易，除證明「加家食堂」手藝超群外，更是對「吉安四寶」最大的肯定，游淑貞鄉長表示，業者選用吉安鄉香甜可口和高品質吉安米、新鮮韭菜、現採當季龍鬚菜及檳榔心芋頭等在地食材參賽，經過主廚巧妙地創造出一道道美味的料理盒餐，贏得評審好評，是鄉親們共同的驕傲。

李喬毓表示，盒餐節活動以「特色盒餐」為主題，主打「原食原味營養健康，饗在地食當季」的餐盒設計，主廚以慢火恆溫烹調保留食物鮮甜，納入縱谷剝皮辣椒、東海岸頭目飛魚乾，並發想有趣配菜「飛魚龍鬚菜」、「韭菜剝皮辣椒」、「豆干煨芋頭」…等，搭配主菜「刺蔥馬告香煎豬排」，山海元素結合、融合客家與原民風味。而且「加家食堂」以「循環餐盒」包裝佳餚美食，每年為花蓮省下5千個垃圾餐具，以實際行動實踐永續日常。

七年前東飄花蓮定居創業的李喬毓熱愛花蓮鄉土，強調參賽的「吉安飽寶盒」就是要「榮耀花蓮」、鼓勵農友！游淑貞鄉長非常感動「加家食堂」選用在地作物製作餐盒帶動花蓮產業，讓花蓮的飛魚乾、刺蔥、馬告和吉安四寶名聞遐邇，共榮共好、為花蓮帶來正能量，花蓮人攜手向前走！

