拉米特工作室「2個太陽1個月亮」遊程　獲地質公園遊程首獎

▲▼拉米特工作室規劃鱉溪地質公園-森川里的慢活步調二日遊榮獲首獎，鄉長登門張貼紅榜恭賀。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉豐南村拉米特工作室參與台灣地質公園學會舉辦「2024台灣地質公園遊程競賽」，規劃鱉溪地質公園-森川里的慢活步調二日遊，榮獲首獎！堪稱全臺第一名。27日鄉長江東成帶著榜祝賀奪下首獎殊榮並表示，因為有在地工作團體的深耕，才能打造獨一無二的遊程，更藉由奪獎凸顯富里鄉各村的文化魅力。

拉米特工作室表示森川里的慢活步調二日遊是以永續旅遊為願景，設計理念扣合SDGs永續發展目標，奠基於在地阿美族與土地互動的里山倡議精神，並融入地景元素，在兩個太陽一個月亮（兩天一夜之意）的旅遊途經Timolan左岸生態共治園區、Kangokangoan峽谷懸涯咖啡、百年水圳、Cifangasay中溝瀑布及體驗阿美族漁獵文化與Palafalan食農教室…等特色亮點行程並與鱉溪地質公園在地協同經營平台的成員合作，促進地方人文共榮共好。

鄉長江東成表示，再次感謝及祝賀拉米特工作室、鱉溪地質公園在地協同經營平台、豐南村王晉英村長及頭目曾金智與各位在地鄉民。未來富里鄉將繼續支持和推動在地人文產業的質感化、深入化進而提升富里鄉整體競爭力。